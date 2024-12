Tenía cáncer de pulmón: Muere querida estrella de Televisa en Navidad y su herencia deja EN SHOCK

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad, el medio artístico en México sufrió una devastadora pérdida. La cantante y actriz Dulce, con apenas 69 años de edad, falleció de forma inesperada luego de varias semanas hospitalizada. La artista mexicana, quien también actuó en telenovelas de Televisa como Soñadoras y Las vías del amor, perdió la vida en un hospital a causa de una neumonía. Meses atrás, le detectaron un tumor en el riñón que, según informes, se volvió un cáncer de pulmón.

Dulce (QEPD)

Luego de enterarse que su salud se estaba deteriorando, en 2023, la cantante hizo fuertes revelaciones acerca de su testamento, las cuales sorprendieron a más de uno. Dulce tenía muy claro que su única heredera sería su hija Romina Mircoli, de 37 años. Dos semanas antes de la operación en la que le extirparon el tumor que tenía en el riñón, la artista declaró para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión que estaba consciente de que su estado de salud era grave y existía la posibilidad latente de perder la vida.

"Cuando te dicen que tienes un tumor significa que te puedes ir, de hecho hasta que te abren y sacan el tumor, se sabe qué grado de daño tiene tu organismo. Entonces, la posibilidad de morir ahí está y sí, me apuró a poner mis papeles en orden, para que nadie batalle si me pasa algo", declaró. Y aunque expresó su deseo por dejar todo organizado, nunca dudó de que su única hija sería la beneficiaria e incluso, en entrevista con la locutora Cora Nelda González en mayo del 2023, confesó lo que le heredaría.

Dulce y su hija Romina

"Yo te puedo dar mañana todo lo que tengo, no me importa, porque lo más importante lo tengo puesto, lo más importante me lo dieron en la cuna y yo mientras pueda cantar yo voy a vivir en cualquier país", sostuvo. "Es mi voz la que se queda, de hecho, ahorita le estoy haciendo a mi hija un contenido de todas mis voces, sin música de ningún tipo para que el día que ya no esté, si alguien le da 10 pesos por la voz de su mamá, para hacerla en cumbia o en ranchero, pues que ella tenga esa herencia, lo que le dure".

Y agregó: "Eso es lo que yo le puedo dejar de mí, con lo que su madre se abrió camino en la vida, con ese milagro, que es un don, que Dios sabe a quién se lo da y porqué", finalizó, asegurando que su voz sería su principal herencia. Cabe mencionar que Romina es hija de la cantante y el productor musical Luis Mircoli, con quien Dulce estuvo casada. A la artista le sobrevive ella y su nieto Leonardo.

Fuente: Tribuna