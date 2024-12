Tras revelar cáncer de esófago, Eduin Caz da trágica noticia; se dijo a punto de morir

Comparta este artículo

El vocalista de Grupo Firme, pese a ser un hombre muy joven, en los últimos años ha presentado severos problemas de salud, siendo él mismo quien contó sobre esta situación, como la ocasión en que durante la Feria Nacional Potosina, se tomó un momento para revelar que padecía de esófago de Barrett, una condición en la que el revestimiento del esófago cambia debido al daño por reflujo ácido crónico.

Desgraciadamente, a causa de la ya mencionada enfermedad, puede haber complicaciones, como cáncer, y tristemente para el intérprete de El Tóxico, también enfrentó el cáncer de esófago. Por fortuna para él, no tuvo graves consecuencias y fue sometido a una delicada cirugía para extirpar el tumor y superar la enfermedad, además de retirar la hernia hiatal que se formó por lo mismo y que comenzó a darle muchos problemas a causa de sus otros padecimientos.

Ahora, a un año de superar esto, Caz en una entrevista con Iván 'La Mole' Fermatt, declaró que tenía una nueva enfermedad, la alopecia areata, la cual fue derivada por estrés, señalando que se le generó durante su más reciente gira, debido a la presión de cumplir el objetivo de seguir siendo "el número uno" en su género y llenar sus sitios de presentaciones: "Me estresaba… Se me caía el cabello, así hoyos, alopecia. Tratamiento aguanté a la ve…".

Pero, pese a que sus padecimientos pueden ser controlados y llevar una vida sana y normal de un artista, desgraciadamente su salud mental es algo en lo que sigue que tener mucho cuidado, pues confesó que tras su separación de Daisy Anahí se volvió muy inestable y sí pensó en hacer algo para partir de este mundo e irse "a la ver...", sumándose a todo lo anterior: "No tenía a los plebes, no tenía a la mujer… Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir a la ver... Una hernia hiatal se va complicando, a mi me valió, eso se hace esófago de Barret y eso se hace cáncer".

