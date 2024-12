¿Va a la cárcel? Pese acuerdo, abogado de Daddy Yankee lanza otra acusación contra Mireddys

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- El abogado de Daddy Yankee, recientemente ha informado que lanzó nueva acusación en contra de Mireddys González, exesposa del cantante, pese a su acuerdo legal por el robo de los 100 millones de dólares, destacando que el juez del caso falló a su favor, debido a que cometi�� un acto de desacato que solo empeoró su delicada situación ¿acaso la mandará a la cárcel?

Después de que el reguetonero acusara tanto a su exesposa como a su excuñada, Ayeisha González, por retirar sin autorización 100 millones de dólares de cuentas corporativas y no permitirle el acceso a su propia empresa, El Cartel Récords y Los Cangris, el pasado viernes 20 de noviembre, ambos lograron llegar a un rápido acuerdo en el juicio que había generado gran controversia y atención mediática sobre el dinero, sin embargo, aún faltaba la situación de la empresa musical.

Ahora, este viernes 27 de diciembre, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, había convocado a una videoconferencia para darle seguimiento al caso con todos los involucrados, sin embargo, la exesposa del intérprete de Llamada de Emergencia no se presentó, así como tampoco su hermana y sus respectivos representantes legales. Esto hizo que el abogado del cantante urbano interpusiera una acusación de desacato, que le puede dar el gane automático al puertorriqueño.

El abogado de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, señaló que Mireddys y Ayeisha, además de no presentarse y no mandar a sus abogados, mintieron con los motivos, y es claro que sus representantes de la ley ni siquiera sabían como tratar los temas a abordar en la sesión: "Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respeta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue".

Tras esto, el representante legal del creador de Lo Qué Pasó Pasó, molesto afirma que el no asistir y el no presentar información adecuada, solo era una estrategia para evitar que se permita el acceso de su cliente a su empresa: "Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondieron a una estrategia deleznable diseñado para impedir la transición ordenada". Tras esto, el juez determinó que Daddy Yankee retomará la presidencia de El Cartel Récords y Los Cangris.

Fuente: Tribuna del Yaqui