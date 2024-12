VIDEO: Tiktoker humilla a Ángela Aguilar; la tacha de roba maridos y de hipócrita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar se ha coronado como la artista más odiada de este 2024, al menos por buena parte de los mexicanos, ¿la razón? Realmente podrían existir cientos; sin embargo, la más destacada (y reciente) es el hecho de que la denominada Princesa del Regional Mexicano comenzó una amorío con el sonorense, Christian Nodal, quien a comienzos de este año afirmaba disfrutar de una relación estable con la rapera argentina, Cazzu.

Es bajo este contexto que varios internautas han dedicado su tiempo a criticar a Ángela Aguilar a través de comentarios de cancelación masiva, así como también le gritaron durante ceremonia de los Kids’ Choice Awards, donde la famosa fue abucheada al coro del nombre de Cazzu, aún así, la nieta de Flor Silvestre, no dio ningún paso hacia atrás y continuó con su presentación con el tema Abrázame, colaboración que realizó con Felipe Botello.

Para empeorar las cosas, diversos tiktokers han dedicado videos a la intérprete, entre ellos se puede mencionar a la creadora de contenido Ely Gutiérrez, quien recientemente tomó un clip en el que muestra una rueda de prensa en la que Ángela está hablando precisamente sobre el tema de Abrázame, en el que menciona: “Escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita”.

Es en este momento donde la internauta interrumpe el video de Ángela y menciona que ella podría bailar cualquier tema de reguetón con su ‘abuelita’ y estaría bien, pero algo que su familiar consideraría como imperdonable es el hecho de que su nieta tuviese una relación con un hombre que ya está comprometido: “Con mi abuelita me pongo a cantar y a perrear la canción más puercota de reguetón que exista, pero sí se entera que ando con un casado, no mamita, se deja venir desde el bello Puerto de Acapulco al Río de Pachuca, namás pa partirme mi mad… Claramente los valores no vienen de la música que escuchas preciosa”.

La tiktoker continúa mencionando que la música no debería sentar las bases de ningún tipo de valor: “¿Sabes qué sí denigra bien feo a una mujer? Cuando se meten en relaciones ajenas con un hombre que no vale la pena y encima a presumirlo creyendo que ganaste. Esta es la típica que se espanta de los huevos pero se monta bien a gusto en la riata y ajena además; pero en fin, como ella dijo, Diosito te está viendo y arriba el reguetón y abajo las suripantas”, concluyó. Y tú, ¿qué piensas al respecto?.

Fuentes: Tribuna