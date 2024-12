Yuri reacciona a la muerte de Dulce y fans la hunden: "Se trata de ella, no de usted"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana del pasado miércoles 25 de diciembre, todo México se encontraba celebrando Navidad, cuando la tragedia tocó a la puerta del gremio musical, ¿la razón? La querida cantante Dulce, había perdido la vida, esta situación provocó que más de un artista emitiera sus condolencias en redes sociales, tal y como suelen hacer cada vez que una persona de dicho nicho fallece.

Entre los artistas que despidieron a la talentosa cantante, se puede mencionar a Ana Gabriel, Lorena Herrera, Lupita Jones, Paola Rojas, Kimberly ‘La más preciosa’, Niurka y Andrea Legarreta, solo por mencionar a algunas celebridades; sin embargo, ninguna de las declaraciones de las famosas antes dichas causó tanto revuelo como lo que ocurrió con la intérprete de Detrás De Mi Ventana, es decir, de Yuri.

Famosos reaccionan por la muerte de Yuri

Resulta ser que la cantante de Osito Panda compartió un video de Dulce a través de sus redes sociales para despedir a Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas (nombre real de la intérprete de Tu Muñeca), hasta aquí todo bien ¿no? El problema es que en el clip, la celebridad únicamente hablaba de la propia Yuri: “Yo la considero (a Yuri) una compañera, una gran artista, una muy talentosa, una gran cantante, una mujer muy exitosa”, sentenció.

Por si las cosas no fueran ya lo suficientemente malas, Yuri empeoró la situación al añadir una pequeña leyenda a un costado de la publicación en la que habló sobre su gira y no sobre Dulce, hecho que le dio más material al público para criticarla: “Qué frágil es la vida, familia, en ‘Icónica Tour’ era una de mis invitadas, ya no se pudo lograr eso. Esto me enseña a valorar más el tiempo en familia, disfrutar más la vida, no sabemos cuándo partiremos”, citó la famosa, con lo que terminó de lapidar su situación frente a sus seguidores.

Fans destrozan a Yuri por pésame por la muerte de Dulce

Como era de esperarse, la gente no se quedó callada y rápidamente comenzaron a llenar la publicación con comentarios como: “Hoy en un episodio más de ‘Cómo hacer que todo se trate de mí’ tenemos…”, “Se murió la gran Dulce y, ¿subes un video en donde solo habla bien de ti? Yuri me caías mejor cuando no eras cristiana”, “Qué falta de humildad. En vez de subir algo que elogie a Dulce, subes algo de Dulce elogiándote a ti”, fueron algunos de los mensajes que recibió la jarocha.

