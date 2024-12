Joanna Vega saca las garras y arremete contra 'Mr. Doctor' por humillar a 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Joanna Vega-Biestro, fue muy clara que no se van a meter con su programa, debido a que una vez más sacó las garras por Sale el Sol, después de que se viralizara un video de Mr Doctor, en el que se le puede hablar mal por el tema, incluso lo tachó de lo peor por tener a Charlotte Lascurain, y al humillar al programa, asó que la presentadora arremetió en su contra y lo tachó de ser un colgado.

Octavio Arroyo, nombre real del influencer, hace un par de semanas se se encuentra dando de que hablar por su batalla legal en contra de Maryfer Centeno, pues ella dividió opiniones al alegar que por su causa vive acoso mediático, que la ha amenazado de muerte y de acusarla de ser una estafadora para sus clientes. La demanda de la exparticipante de Hoy, estuvo a punto de finalizar, pero de último momento decidió arrepentirse.

Pero por si eso no fuera foco, Octavio se lanzó en contra de la influencer Charlotte Lascurain, asegurando que ella maltrató a un influencer de la peor manera, y hasta exihió el audio en el que se puede leer: "Te voy a agarrar a puros cuchillazos y me vale v... para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a matar". Tras esto, Mr Doctor dijo temor por su vida, por lo que la responsabilidad si le pasaba recaía sobre ella y Centeno, a la que tacha de ser cómplice.

Tocando el tema de Charlotte compartió una imagen de la también actriz, dentro de los foros del matutino de Imagen TV, señalando que le daba mucha vergüenza ver como los altos mandos de la televisora podían permitir que alguien así sea contratado por ellos, destacando que van a verse muy mal con alguien así a su lado: "Sacan a Ingrid Coronado pero meten a una acosadora y violentadora digital como Charlotte Lascuraine. ¿Qué pasó, Imagen Televisión?".

Por su parte, la presentadora de Imagen TV jamás le ha temblado la voz para defender al matutino, y ahora no fue la excepción, debido a que en vivo del matutino le mandó un fuerte mensaje al directo a la influencrer, pidiendo que dejen los prejuicios y sobre todo de atacarlos solo por fama sin saber que compartían y su contexto: "Alguien avísenle a Mr Doctor que lo que quiere utilizar fue hace más de año y medio, o sea, yo también creo que se quieren agarrar de cosas para seguir, entonces, ni hemos hablado de él, es más ni le hemos dado". Hasta el momento no hay respuesta, pero se creer que pronto lo será-

Fuente: Tribuna del Yaqui