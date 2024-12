Le diagnosticaron cáncer: Actriz de Televisa llega a 'VLA' y revela aterradora enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y conductora, Eugenia Cauduro, recientemente acaba de brindar entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que habló de momentos dolorosos y recordó la muerte de grandes celebridades, destacando que pasó por lo mismo, afirmando hace una década su médico le reveló el aterrador diagnostico de que tenía cáncer de mama en edad temprana.

Desafortunadamente el cáncer es una enfermedad cada vez más en la silenciosa, que no distingue raza, clase social y tampoco la edad, pues todos en algún momento van a vivir su último día en la tierra, y a veces, tristemente, es a una temprana o antes de lo esperado, tal como sucedió otras grandes celebridades. En esta ocasión se ha dicho que Dulce, la querida cantante que acaba de fallecer, habría perdido la vida a causa de cáncer pulmonar.

Ante este desafortunado caso, Cauduro lamentó la partida de una gran amiga y colega a la que respetaba mucho, aprovechando el momento para pedirle a sus fans que se exploren y busquen a especialistas para prevenir estos descenlances fatales, destacando que ella pasó por lo mismo: "No solamente es un día, un mes, es principalmente consciencia todos los días y todos los años que Dios nos preste vida. En mi caso personal una detección a tiempo fue lo que hizo que estoy aquí".

La histrionista narró que hace 10 años fue sometida a estudios para revisarse que todo en cuestiones físicas y de salud estuvieran en perfecto orden, cuando se sintió mal y fue hospitalizada, donde le confirmaron que padecía de inicios de cáncer, así que no hubo necesidad de someterla a quimioterapias, radiaciones y demás, sino que fue algo bebido y rápido, mencionando que a los meses estaba al 100 por ciento.

Finalmente, Cauduro declaró que esto le abrió los ojos a hacerse estudios de todo tipo por lo menos dos veces al año, y así descartar que tenga presencia de la dura enfermedad ya mencionada, y que en cualquier momento lleguen al otro mal extremo, que ella pudo prevenir: "Yo siempre he pensado que estoy bien, siempre he sido una mujer positiva, sana y un día que crees, que no, todo fue muy rápido y ni siquiera tuvo consecuencias graves".

