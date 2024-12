A 2 meses de su muerte, exnovia de Liam Payne se compromete; así fue la romántica propuesta

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de dos meses de la trágica muerte del tan querido cantante británico, Liam Payne, recientemente su exnovia de la adolescencia, Sophia Smith, acaba de emplear sus redes sociales para confesar que en plena mañana de Navidad, tras tres años de relación sentimental, se comprometió y hasta presumió la romántica propuesta ante sus millones de seguidores que le desearon toda la felicidad con su pareja.

El exintegrante de One Direction, además de ser considerado un gran talento en la industria musical, también era de los hombres más guapos en el mundo, sin embargo, contrario a sus colegas, este ha tenido un reducido historial amoroso, que públicamente se hizo oficial a partir del año 2013, cuando comenzó su relación con Sophia, a la cual conocía desde su niñez, pues fueron compañeros de escuela.

Payne presentó oficialmente a todos a la joven durante la conferencia de prensa de la película de su banda, One Direction: This Is Us, y en una entrevista, se dijo más que enamorado de Sophie, pues confesó que deseaba casarse con ella una vez que terminara sus estudios y realizara sus sueños, además de que también mencionó que el tema Illusion del álbum Four de la banda, fue escrito para Sophia. Lamentablemente su romance acabó en el 2015 y cada uno siguió con su camino.

Mientras que Payne tuvo otro par de novias más, incluso un hijo, Bear Payne, siendo Kate Cassidy su última pareja antes de fallecer, Sophia en el año del 2021 comenzó su relación sentimental con James Bridgwood, con el cual recibió a su primera hija en abril del año 2023. Tras vivir tres años juntos y compartir a su pequeña, el joven decidió dar el siguiente paso en su relación en plena mañana de Navidad y le propuso matrimonio.

En las imágenes compartidas en la cuenta de Instagram de la expareja del intérprete de What Makes You Beautiful, se puede ver como James le entrega la caja con el anillo mientras que está sosteniendo a su hija frente al árbol, con dos copas de vino a su lado, pareciendo que solo sería una mañana normal para celebrar la importante festividad, hasta que deja ir a la menor y así de rodillas, le pide que sea su esposa. La publicación fue compartida con el mensaje: "Sí, un millón de veces más, 25.12.24".

