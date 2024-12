"Se lo llevará la ver..": Rey Grupero cachetea a Lazy Boy en 'VLA'; responde con 'golpiza'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 28 de diciembre, el famoso luchador profesional conocido como Lazy Boy, apareció ante las cámaras de Venga la Alegría: Fin de Semana, en el cual se puede ver como pierdes los estribos en contra del youtuber y presentador, Rey Grupero, al cual no dudo en responderle con una golpiza después de este le diera una cachetada, por lo que le gritó que "se lo llevaría la ver..." por esa razón.

Jawy Méndez además de ser estrella de realitys, también se entrenó para ser un luchador de la MMA, en la que ya ha participado y peleado, por lo cual, al tener cosas en común con el luchador de artes marciales mixtos de origen mexicano lo invitó para hacer una de las sección del matutino de fin de semana, para dar consejos sobre como luchar, por lo cual comenzaron a darse puñetazos al abdomen, en el que no se golpeaban fuerte.

Ante esto, Jawy llamó a Pedro Prieto, que estaba justo a su lado, para que hiciera lo mismo que él, y así pudiera entrenar y conocer un poco sobre como luchar y como debe de dar los golpes, incluso Luis Ronaldo Rodríguez, que es conocido como Lazy Boy, le empezó a pedir que no le tuviera miedo y que le diera en el abdomen, que así se formaban los luchadores mexicanos, pero este se negó rotundamente.

Tras esto, fue Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real del Rey Grupero, fue quien aceptó el reto y fue a entrenar con Lazy Boy, por lo cual cambió de lugar con el exparticipante de Acapulco Shore, así que comenzaron a dar un par de puñetazos sin fuerza contra el otro, pero en ese momento, el youtuber le dio una cachetada ligera al luchador como parte del entrenamiento, pero este respondió dándole una con mucha fuerza, que hizo ver estrellas al influencer.

Pero no conforme con eso, Lazy Boy lo empujó y lo terminó por lanzar al suelo, y después se fue en su contra para darle de puñetazos, a lo que el presentador de TV Azteca le decía que se calmara y que no le pegara porque solamente era de cotorreo y no quería hacerlo enojar, pero este solo gritaba que se lo llevaría "la ver..." ese "hijo de su put... mad...", hasta que Jawy intervino y dijo que fue solo una broma por el Día de los Inocentes, que es este sábado 28 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui