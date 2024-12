"Te extraño": Michelle Salas con emotivo mensaje recuerda a Silvia Pinal tras Navidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y modelo, Michelle Salas, recientemente ha empleado sus redes sociales para poder demostrar su sentimiento de nostalgia y también de amor al mismo tiempo, por lo que compartió un emotivo mensaje en el que recordó a su bisabuela, la reconocida primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, después de pasar su primer Navidad sin ella, en el que expresa que la extraña y que sabe la cuida desde el cuelo.

El pasado 28 de noviembre, el mundo del espectáculo quedó en shock al enterarse del sensible fallecimiento de una de las más grandes figuras de la historia de la industria, a sus 94 años de edad tras una semana hospitalizada. Pero, mientras México lloraba la partida de su 'Última Diva del Cine de Oro', Michelle, Sylvia Pasquel y el resto de la dinastía Pinal lloraban la partida de su amada madre, abuela y bisabuela.

Tras esto, la hija de Stephanie Salas, en su No solo nos dejó historias y recuerdos, sino también el ejemplo de como romper paradigmas y transformar al mundo con valentía y gracia. Un amor que me dio fuerza, que me inspiró a ser mejor y que me enseñó que aunque la vida puede ser breve el impacto que dejamos puede ser eterno".

Amor Eterno de Rocío Dúrcal.

Brindamos por la unión familiar y por quienes hoy nos cuidan desde el cielo ?? Que estas fiestas estén llenas de amor, magia y recuerdos inolvidables. Felices fiestas para todos de parte de todas nosotras

