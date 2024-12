¿Traición a Nodal? Reportan que hermano de Ángela Aguilar tendría una relación con Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un par de horas se compartió que presuntamente Emiliano Aguilar, el rapero que es mayormente conocido como el hermano mayor de Ángela Aguilar, estaría involucrado en una relación sentimental al lado de la tan querida rapera de origen argentino, Cazzu, después de su separación de su cuñado, el intérprete sonorense, Christian Nodal, ¿acaso hubo una traición familiar?

Para nadie es secreto que el primogénito de Pepe Aguilar es un hombre muy alejado de la familia que conformó con Aneliz Álvarez Alcalá, incluso en más de una ocasión ha dejado en claro que no lleva una buena relación con sus hermanos y tampoco con su padre. Sin embargo, pese a saberse que no hay un lazo verdadero entre Ángela, Pepe y el resto de su familia con Emiliano, no dejó de sorprender el hecho que en medio del drama entre los Aguilar y Cazzu, el también cantante apoyara a la rapera.

Todo comenzó cuando la creadora de Nena Trampa compartió una fotografía de ella en su cuenta de Instagram, debido a que el mayor de los Aguilar, que también es rapero, comentó el post con varios fuegos, y cuando la argentina lanzó La Cueva, su reciente sencillo, este comentó un "Algo bien", aplaudiendo la canción. Cabe mencionar que cuando se le cuestionó sobre estos comentarios, él afirmó que todo era con respeto, sin doble intención, más que demostrar que es gran fan: "¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera. Yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie".

Emiliano deja mensaje en post de Cazzu. Instagram @cazzu

Pero ahora, en TV Notas compartieron que supuestamente en una reciente entrevista, el hermano y cuñado de los creadores de Dime Cómo Quieres, ha confirmado su relación con la madre de Inti Nodal, primogénita de Nodal, que al parecer ya sería su adoración: "Estamos muy felices y emocionados por lo que el futuro nos depara. Cazzu es una persona increíble y estoy muy agradecido de tenerla en mi vida. La admiro como artista y como mujer. Ser padrastro de su hija de la hija de mi cuñado es un honor y una responsabilidad que tomo con mucho cariño".

Aparentemente, estos se llevarían de maravilla gracias a que tiene una profesión en común y que podrían colaborar juntos, incluso destacaron que una presunta fuente de la familia salió a declarar que la intérprete de Gotitas Saladas está muy feliz con la situación de su noviazgo: "Emiliano ha llegado a unir a la familia. Ángela considera que esto es lo mejor que les pudo pasar. Pues, de alguna manera, Cazzu ya está nuevamente enamorada y no está herida de su corazón".

Si llegaste hasta este punto de la nota no queda más que decir: "Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie haz de confiar". ¡Feliz Día de los Inocentes!. Emiliano y Cazzu no son pareja y no se conocen personalmente.

Emiliano da su apoyo a La Cueva de Cazzu. Instagram @cazzu

