Acusan a Maryfer Centeno de comprar tendencias contra 'Mr. Doctor': "Charlatana"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este domingo 29 de diciembre, una nueva tendencia comenzó a apoderarse de X (red social antes conocida como Twitter), la cual atentaría en contra de Mr. Doctor, el influencer que desde hace algunas semanas estaría afrontando una lucha legal en contra de la grafóloga Maryfer Centeno, quien lo demandó por violencia de género, luego de que éste la tildara de “charlatana” y asegurara que la grafología no es una ciencia.

Como muchos sabrán, ambos influencers intentaron llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, pero el contrato no favorecería a ‘Mr. Doctor’, quien debía dar una disculpa pública y reconocer a la grafología como una ciencia; fue este último punto el que molestó al creador de contenido, por lo que se negó a hacerlo y el pleito legal continuó. Por su parte, la colaboradora de Hoy no ha hecho mención sobre el tema o al menos eso es lo que parece.

Y es que, durante la mañana de este domingo, trascendieron un par de tendencias que llamaron la atención de los internautas, en las que se pueden ver leyendas como #MrDoctorMisógino y #MaryFerNoEstasSola; sin embargo, la audiencia no parece estar segura de que ambos temas de conversación sean genuinos, puesto consideran que habrían sido pagados por la propia experta en el lenguaje corporal.

Acusan a Maryfer Centeno de comprar tendencias

Y es que, desde que todo este tema estalló, la gente (por lo menos los usuarios de X) se han manifestado a favor de ‘Mr. Doctor’ que en apoyo a Centeno, a quien han estado exhibiendo precisamente por lo cuestionables que podrían resultar sus consejos, como por ejemplo, escribir con tinta azul planas en las que se lea: “Soy flaca”, entre otras cosas. Como era de esperarse, la gente decidió que no se quedaría callada y comenzaron a arremeter en contra de la famosa.

Entre los mensajes que más se pueden ver en X se encuentran: “Esta tendencia cuanto le habrá costado a Maryfer”, “MrDoctorMisógino no debería ser tendencia, lo que debería ser tendencia es #MaryferLocayCharlatana”, “#MrDoctorMisógino casi no se nota que cuando la señora de los colores paga por poner en tendencia hashtags, casualmente no tiene número de publicaciones, pero son tendencia”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la especialista.

