Karely Ruiz preocupa a fans al revelar que “ya no puede” con su embarazo

Ciudad de México. - La influencer Karely Ruiz, conocida por su actividad en redes sociales, celebró recientemente un lujoso Baby Shower para dar la bienvenida a su primer bebé, Madison. Aunque ha expresado la alegría que siente al convertirse en madre, Karely también decidió hablar abiertamente sobre los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado durante su embarazo.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Karely reveló que se encuentra en la semana 34 de gestación y que los síntomas del embarazo se han intensificado. Entre los problemas que enfrenta mencionó dificultades para respirar y estreñimiento, una experiencia que describió como agotadora.

Chicas, ya no puedo, estoy en la semana 34 y cada vez se me complica más (...) Vean ya esta panzota que traigo (...) Todo sea porque mi bebé nazca sana”, comentó.

Pero eso no es todo, pues semanas antes, Karely compartió entre lágrimas que le habían detectado una infección en las vías urinarias, lo que complicó aún más esta etapa de su vida. A pesar de ello, asegura mantenerse positiva por el bienestar de Madison, fruto de su relación con el colombiano Jhon Echeverry.

Desde que anunció su embarazo, Karely Ruiz ha sido objeto de críticas por su contenido para adultos, lo que no ha pasado desapercibido para la regiomontana. En respuesta, hizo un llamado a las mujeres a apoyarse mutuamente en lugar de juzgarse.

No saben lo que es estar embarazada (...) No sé por qué las mujeres juzgan tanto, somos mujeres, hay que apoyarnos entre todas, no es nada fácil”, expresó.