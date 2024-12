A punto de morir: Actor de 'El Señor de los Cielos' tras revelar cáncer, da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor, Carlos Torres, que es mayormente reconocido por su participación dentro de El Señor de los Cielos, a unos meses de haber estado a punto de morir tras haber revelado que tiene cáncer, hace poco decidió sincerarse sobre su actual estado de salud, dando una trágica noticia sobre esta situación. El histrión tuvo que ser sometido a cirugía para extirparle un "monstruo" y tratamiento de quimioterapias.

Sin esperar que su vida fuera a cambiar tanto, el 18 de agosto del año 2023, el exhistrión mexicano que tuvo novelas tanto en Televisa como TV Azteca, confesó que padecía de cáncer de próstata, por lo cual tuvo que ser sometido a cirugía y por primera vez en su vida, temía lo peor: "Tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer".

Ahora, a un año y medio de este fatal diagnostico, Carlos volvió a aparecer con un mensaje en el que revela su vida se ha transformado por completo, asegurando que sus médicos describieron la extirpación de su tumor como algo inmenso que es era como "un monstruo enorme, el más agresivo", y aunque agradece que le salvaron la vida, tristemente perdió todo su dinero: "Mi situación económica se fue a la bancarrota, mis afectos se escondieron, muchos me dieron la espalda cuando estuve más vulnerable y hoy sé que mi condición emocional depende de mí".

Al verse desempleado, enfermo y lleno de frustración, pues lo que estaba pasando no lograba entenderlo, y menos al ver que todos se estaban alejando de su vida: "La desesperación me empezó a ganar, cometí muchos errores, quise culpar al mundo y que los demás se hicieran cargo de mí como si fuera un niño desvalido, exigí compañía, cuidados, visitas, muestras de amor, pareciera que el mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí". Destaca que ahora entiende que nadie tiene la obligación de cuidarlo así, por lo que ahora se enfoca más en él y en su paz mental y salud.

Finalmente, el actor de Telemundo menciona que actualmente cuando piensa en la muerte, ya no lo hace con miedo, sino en paz y que cuando sea su momento de tener que abandonar el plano será algo que celebre pues se encontrara con seres amados que se adelantaron: "El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico. Al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días. A partir de ahí, ahora, cada vez que pienso en la muerte, lo hago en paz. Casi puedo decir que con una sonrisa que proviene del alma".

