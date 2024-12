¿Se retira? Sebastián Rulli sorprende con mensaje de despedida en sus redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es bien sabido que Sebastián Rulli es uno de los artistas más reconocidos de Televisa, al grado en el que, por lo menos, una vez al año, sus fanáticos pueden disfrutar de verlo interpretando al personaje principal de algún melodrama producido por la empresa de San Ángel; es debido a ello que el artista cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde frecuentemente comparte su día a día o los viajes que realiza.

Dado a que el mundo está a punto de terminar un ciclo más, Sebastián Rulli decidió escribir un mensaje de despedida, es decir, no está pensando en retirarse, sino que más bien, le está diciendo ‘adiós’ al 2024 y a todo lo que éste le trajo: “Gracias por ser un año lleno de experiencias inolvidables y transformadoras. Nos has regalado una montaña rusa de emociones que nos han hecho más fuertes y sabios. Los viajes que emprendimos no solo nos llevaron a lugares nuevos”, comenzó el texto del argentino.

Sebastián continuó su texto relatando cómo logró crecer, aún más, en el aspecto profesional junto a su amada novia, la afamada actriz de origen francés, Angelique Boyer: “En el trabajo, enfrentamos retos que nos impulsaron a crecer profesionalmente y alcanzamos metas que pensábamos inalcanzables. Los reencuentros con amigos y familiares llenaron nuestros corazones de alegría y nostalgia. Cada abrazo fue un recordatorio de que estamos rodeados de amor y apoyo incondicional”, señaló el histrión.

Finalmente, Sebastián relató que se está listo para darle la bienvenida al próximo año con la mejor de las vibras: “Mientras nos preparamos para dar la bienvenida al 2025, lo hacemos con gratitud por los aprendizajes y la esperanza de que el futuro nos traiga aún más bendiciones. Que el próximo año supere nuestras expectativas y sea portador de nuevas oportunidades, felicidad y prosperidad”. El mensaje de Rullli ya cuenta con más de 37 mil ‘me gustas’.

Como era de esperarse, Angelique Boyer no dejó de reaccionar al mensaje de su amado novio, señalando lo feliz que se encuentra de haber atravesado esta bella etapa con el histrión: “Qué año tan bendecido. Felices fiestas mundo, mucha paz”. Por otro lado, una gran cantidad de famosos reaccionaron al resumen de Rulli, entre ellos se puede mencionar a Fernanda Castillo, Marlene Favela y Raúl Araiza.

