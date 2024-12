Traición en Televisa: Juan Carlos Casasola dice que hija de Radamés y Wanders sería suya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido comediante y presentador mexicano, Juan Carlos Casasola, recientemente se presentó en vivo de Venga la Alegría: Fin de Semana, para participar en una de sus dinámicas más polémicas, El Interrogatorio, en donde impactó al revelar una supuesta traición en Televisa, debido a que dijo que hija menor de Wanders Lover, en realidad no es de Radamés de Jesús, sino que sería suya.

Mientras que estaban hablando de las insinuaciones más atrevidas cuando era parte del show Solo Para Mujeres, salió a la luz los rumores de un presunto amorío con Wanders, que fue la esposa de su gran amigo y colega de la empresa San Ángel, a lo que este dijo que es verdad y que incluso también salió con 'El Burro' Van Rankin: "La verdad y nada más que la verdad, sí fue dura la pregunta, pero la respuesta es más dura, pero sobre todo para Radamés, porque su tercera hija no saben si es del 'Borrego' o mía. A como la veo es mía, pero espero que esté de vacaciones y no lo esté viendo".

Ferka, sorprendida de que haya dicho eso tan tranquilo, le cuestionó si es que no pensaba realizarse una prueba de ADN para salir de la duda, pero solo dijo que no, porque su colega en Guerra de Chistes era un gran padre y no podría quitarle dicho puesto, diciendo que hablaba con la verdad: "No, no (no he realizado prueba de ADN), la verdad es que él es buen papá y se ha hecho cargo de ella. Sí (es real), no quedamos que es la verdad y la verdad".

Radamés con Casasola y 'El Borrego'. Internet

Cuando le cuestionaron si el exparticipante de Inseparables sabía lo de la niña, este mencionó que solo sabía La Wanders y él, que nadie más, por lo que destacó que ahora en ese momento esperaba que no lo estuviera viendo en ese momento, pero sino que le hablaría con él: "Ella sí sabe, el que no sabe es Radamés, de seguro anda de vacaciones, no creo que lo vea, ya que le llegue como chisme, pero ya lo platicaré con él".

Finalmente, sin poder resistir la broma, soltó la carcajada y tuvo piedad de Pedro Prieto, Jway Méndez y e resto de los integrantes, revelando que todo fue una broma por ser el Día de los Inocentes, y que al ser amigos hay códigos que no pueden romper entre ellos, como que las mujeres del otro no se tocan: "Quiero felicitar a Radamés, es uno de los mejores padres del mundo, no no, como lo dices, tenemos entre amigos códigos y nosotros tenemos uno de amor y apoyo... Las ex de nuestros amigos no traen nada para nosotros, son mujeres con bigote".

Fuente: Tribuna del Yaqui