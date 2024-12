VIDEO: Ángela Aguilar presume que estudió ópera desde los 4 años; Internet se burla de ella

Comparta este artículo

Santiago de Querétaro, Querétaro.- Hace un par de semana, se celebró la Feria Ganadera de Querétaro, a la cual asistieron como invitados los miembros de la dinastía Aguilar, entre ellos la más joven y polémica integrante, Ángela, quien dividió opiniones, pues si bien, para algunos dio un gran show, para otros habría dado una interpretación exagerada y digna de burlas, mismas que no han cesado en Internet, desde entonces.

Todo ocurrió cuando la esposa de Christian Nodal cantó el tema de Como Me Duele, interpretado originalmente por Selena Quintanilla. Como muchos recordarán, la famosa decidió lucirse y elevó su voz por un largo rato, dando así un gran espectáculo para sus fanáticos; sin embargo, este momento fue captado en cámara, por lo que no tardó en dar un salto a redes sociales, especialmente en X (aplicación antes conocida como Twitter) y Facebook, donde las burlas no se han detenido.

Incluso, hubo un usuario de TikTok retomó una entrevista que Ángela dio hace bastante tiempo, en la que presume que procura ser una intérprete preparada, por lo que desde muy joven tomó clases para dar lo mejor durante sus conciertos. Esto ocurrió en un podcast, aunque por el tipo de video se desconoce con precisión cuál fue: “Pues no deberían de ser cantantes si no saben cantar. O sea a mí, mis papás y mis abuelos me enseñaron que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien”, comienza a decir la joven.

Muy segura de sí misma, Ángela continúa su discurso detallando que incluso tiene conocimiento de una de las ramas más difíciles de la música, misma que exige una tremenda maestría: “Yo llevo tomando clases desde los 4 años de ópera. O sea y así debe de ser porque el público se merece ese respeto de poder estar arriba de un escenario, ellos pagan un boleto porque te quieren escuchar en vivo cantar.”

Como era de esperarse, el público no tardó en reaccionar al video, mismo que en la actualidad tiene cerca de 1.3 millones de reproducciones y más de 40 mil reacciones, junto a 5 mil comentarios, los cuales son burlas en su mayoría: “La tía abogada de Ángela debería demandar a esos maestros de ópera”, “Lo peor es que ella cree que lo hizo a toda mad… Eso bebé no dejes que te humillen, tú solita puedes”, “Dejenla, ella estudió, pero no ejerce”, “Le enseñaron ópera, pero no aprendió nada”, fueron algunos de los mensajes que la gente dejó.

Fuentes: Tribuna