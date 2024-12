Angélica Rivera explota con la prensa tras escuchar que opacó a su hija en su boda

Comparta este artículo

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El fin de semana contrajo nupcias Sofía Castro con su ahora esposo, Pablo Bernot, en una lujosa ceremonia en San Miguel de Allende. Si bien el vestido de novia que lució fue calificado como ostentoso y de ensueño, se dice que éste fue opacado por el que utilizó Angélica Rivera, motivo por el cual fue criticada.

Por cultura popular se sabe que el código de vestimenta de los invitados a una boda prohíbe tajantemente algunas prendas, como el clásico vestido color rojo o blanco, y hasta outfits muy ajustados, reveladores y exagerados con adornos muy llamativos. La razón es sencilla: Se debe evitar, a toda costa, intentar robarle el foco de atención a la festejada.

En días recientes, la exprimera dama fue entrevista por los medios. La conversación marchaba bien hasta que una de las reporteras le hizo saber que se veía hermosa, incluso más que Sofía. Frente a esta declaración 'La Gaviota' reaccionó con firmeza y le pidió que evitara hacer ese tipo de comentarios. "No digan eso, no digan eso, una mamá, jamás, jamás, jamás… no usen esas palabras negativas. No lo repitas tú".

Se mostró en desacuerdo con la idea de que 'opacó' la belleza de su hija

Después de este incidente, la actriz retomó el hilo, pero esta vez centrada en lo especial que fue la boda. Según dijo, los novios fueron muy felices y disfrutaron al máximo tanto la ceremonia religiosa como el banquete. Describió a su yerno como un hombre maravilloso, y para su hija utilizó el mismo término, por lo cual considera que ambos fueron muy afortunados al encontrarse y unir sus caminos. Respecto a si le ofreció algún consejo a su hija, previo a la consagración matrimonial, Angélica asintió, sin dar detalles precisos de qué fue lo que le dijo. "Me lo guardo para mí, ya saben que hablo muy poquito de mi vida privada".

¿Cómo fue el polémico vestido de Rivera?

La famosa deslumbró al usar un vestido de corte de sirena de la firma Oscar de la Renta. El diseño metálico, con detalles de plumas en las piernas, no solo destacó por su elegancia, sino también por su precio: más de 30 mil dólares (para que te hagas una mejor idea del costo, la equivalencia es de 609 mil 470 pesos mexicano).

Fuente: Tribuna Sonora