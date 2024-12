Britney Spears se refugia en México tras denunciar trato cruel de paparazzi

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Britney Spears decidió buscar tranquilidad en México tras dejar ver su malestar por el trato “increíblemente cruel” que ha recibido por parte de los paparazzi. En un emotivo clip publicado en su cuenta de Instagram, la famosa platicó cómo las imágenes tomadas por los fotógrafos durante sus vacaciones en Estados Unidos la han afectado profundamente.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”, declaró Spears, haciendo referencia al infame personaje de la película Viernes 13, pero eso no fue todo, pues la cantante mostró su frustración ante lo que considera un retrato deshumanizante de su imagen: “Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.

Desde que recuperó el control de su vida y sus finanzas en 2021, tras la cancelación de la tutela legal impuesta por su padre, Jamie Spears, Britney ha estado en una búsqueda constante de paz y estabilidad. Aunque ha sido más activa en sus redes sociales, su vida personal ha seguido siendo objeto de escrutinio público.

Britney ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental, lo que ha despertado tanto apoyo como preocupación entre sus seguidores. Recientemente, un video donde afirmó tener solo 5 años en lugar de 43 generó alarma respecto a su estado emocional. Sus declaraciones han llevado a muchos a reflexionar sobre el impacto de los años de presión mediática y control legal en su bienestar.

La vida amorosa de Britney también ha estado marcada por la incertidumbre. En 2023, concluyó su divorcio con Sam Asghari tras poco más de un año de matrimonio. En el ámbito familiar, su relación con su hijo menor, Jayden, de 18 años, ha mostrado signos de reconciliación luego de años de distanciamiento.

A pesar de su legado musical con éxitos como Toxic y Baby One More Time, Britney ha dejado claro que no planea regresar a la industria musical. Prefiere mantenerse alejada de los escenarios y enfocarse en su bienestar personal.

La decisión de mudarse a México refleja su intento de encontrar un espacio donde pueda vivir con mayor libertad y privacidad. Mientras sus seguidores alrededor del mundo continúan apoyándola, Britney Spears busca redefinir su vida lejos de los reflectores y las constantes críticas. Su mensaje es claro: priorizará su paz interior por encima de todo.

Fuente: Tribuna/ Agencia de México