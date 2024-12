Destapan que Markitos Toys tendría una relación con un famoso fotógrafo de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En los últimos días, el nombre de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, ha sido tendencia en redes sociales por diversas noticias y acusaciones que giran a su alrededor. La semana pasada se confirmó el ataque perpetrado en unos establecimientos del Ranch Roll, ubicados en el fraccionamiento Isla Musalá y Desarrollo Urbano Tres Ríos. El famoso restaurante de sushi está ligado directamente al youtuber, ya que en diferentes ocasiones lo ha promocionado en sus redes sociales. Aunado a esto, también se reportó la presunta desaparición del influencer y la de su hermano Kevin Castro.

En esta ocasión, durante uno de sus más recientes videos en YouTube, Ocran Leaks puso en tela de juicio las preferencias sexuales del líder de los Toys, inclusive, destapó que el creador de contenido mantendría una relación amorosa con un reconocido fotógrafo de Culiacán, Sinaloa. A pesar de que la fuente no quiso revelar el nombre de la otra persona involucrada en este supuesto noviazgo, hizo hincapié en que Marcos Eduardo sabe de quién se trata.

En exclusiva, confirmado se los digo, a Markitos le gusta lo mismo que a su mujer y tiene una relación completamente formal con un conocido fotógrafo de Culiacán, al cual no voy a mencionar para no quemarlo porque él (el fotógrafo) no es de la farándula", detalló el misterioso personaje.