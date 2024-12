Él es Pedro Pascal, el actor que mostró su apoyo a Claudia Sheinbaum en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El actor Pedro Pascal, reconocido por sus papeles en series como The Last of Us y la reciente secuela de Gladiador, causó revuelo entre sus seguidores mexicanos al compartir un video de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en sus historias de Instagram. La publicación, realizada el pasado 2 de diciembre alrededor de las 14:00 horas, no incluyó ningún mensaje adicional por parte del actor.

El video en cuestión, de 3 minutos y 23 segundos de duración, fue tomado de la cuenta oficial de TikTok de Claudia Sheinbaum (@claudiasheinbaum) y originalmente compartido el 16 de octubre de 2024. En este, se observa a la mandataria saludando a elementos del Ejército Mexicano y hablando sobre la beca Rita Cetina. La grabación acumula hasta el momento 897.7 mil 'me gusta', entre los que podría encontrarse el del actor chileno-estadounidense.

Hay que señalar que el gesto de Pascal generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde usuarios especularon sobre las razones detrás de la acción del actor. Algunos mensajes incluyeron: “¿Por qué Pedrito Pascal compartió un reel de Sheinbaum? No es queja jajaja”, “Pedro Pascal literalmente dijo: es un honor estar con Sheinbaum” y “Confirmado: Pedro Pascal es chairo y Sheinlover, fan de Claudia Sheinbaum, como el 70% de México. En un multiverso político, ya sería líder de comité por la Transformación”.

Es necesario decir que esta no es la primera vez que el actor muestra afinidad hacia un mandatario, aunque es la primera ocasión que comparte contenido relacionado con un político mexicano.

Hay que destacar que Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia el 1 de octubre de 2024 al convertirse en la primera mujer en asumir la Presidencia de México, así como la primera presidenta en América del Norte. Este logro la coloca entre las 26 mujeres que actualmente lideran naciones a nivel internacional.

En el video compartido por Pascal, Sheinbaum aparece explicando los alcances de la beca Rita Cetina, un programa destinado a apoyar la educación de mujeres en sectores vulnerables. Su carisma y labor como mandataria parecen haber captado la atención de figuras internacionales como Pedro Pascal.

Ahora bien, Pedro Pascal, cuyo nombre completo es José Pedro Balmaceda Pascal, es un actor chileno-estadounidense que ha destacado en producciones televisivas y cinematográficas de gran renombre. Nacido el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, emigró a Estados Unidos durante su infancia y comenzó su carrera en teatro antes de alcanzar fama global.

Pascal es conocido por papeles icónicos como Oberyn Martell en Game of Thrones, el agente Javier Peña en Narcos, y Din Djarin en The Mandalorian, serie del universo de Star Wars. Además, su participación en la adaptación de The Last of Us consolidó su reputación como uno de los actores más versátiles y populares de la industria.

La reciente interacción de Pascal con el contenido de Claudia Sheinbaum ha generado un inesperado vínculo entre el actor y la política mexicana, destacando su influencia global y el alcance del liderazgo de la presidenta de México.

