"Está muy mal": Ex de Eduardo Yáñez filtra terribles enfermedades del actor de Televisa

Ciudad de México.- La abogada de nombre, Mariana Gutiérrez, recientemente ha decidido romper el silencio sobre la relación que mantuvo con Eduardo Yáñez, hace apenas unos meses, y en entrevista con TV Notas, ha expuesto mucha información impactante, pues comenzó filtrando terribles enfermedades que asegura le diagnosticaron al polémico actor de Televisa, y que no tienen cura, declarando que "está muy mal" de todo.

Gutiérrez declaró que a ella le recomendaron defender legalmente a Yáñez por un problema con respecto al medio artístico, y que todo comenzó así, pero, que desde un inicio el actor comenzó a conquistarla, y aunque al principio no pasó nada, después ella cayó, y tras meses juntos comenzaron una relación amorosa, así que ella dejó de cobrarle por su trabajo legal, y además de todo, le pagó costosos medicamentos, afirmando que padece de muchas enfermedades, como el Parkinson.

De igual forma, señaló que tiene problemas con sus rodillas y columna que le impiden caminar y permanecer sentado mucho tiempo, destacando que tiene una "enfermedad grave y crónica que no me reveló. Tomaba 10 pastillas de colores al día. Tenía adicciones. Es súper adicto a la mariguana. Lo llevé con una doctora que le diagnosticó un alto nivel de esquizofrenia". Pero, eso no sería todo, pues afirma que es sumamente agresivo.

Eduardo con Mariana. TV Notas

Al parecer, Eduardo también tiene problemas de celos que lo vuelven una persona altamente tóxica, señalando que eso lo lleva a insultar a todo tipo de personas, incluso a gente con la que ella solo tiene una relación laboral o no conoce verdaderamente: "Al inicio de la relación era muy educado. Después me celaba horrible con Pablo Montero. Decía que era una porquería, y también con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Yo le cuestionaba sobre su vida personal y se... . Eso le molestaba, y ahora sé el motivo".

Tras esto, acusó a su publirelacionisa, Margarita Iterian, de tener una relación sentimental con él y que le consigue a las "víctimas" al actor de melodramas, pero que él lo ha negado todo y también se expresa terrible de ella. Mariana agregó que Eduardo le insistió mucho con tener un bebé, y que ella se negaba por el tema de Margarita, pero que después descubrió que supuestamente lo quería para "obtener un seguro de vida mío, pues tengo una situación económica estable", pero que no pudo ni con tratamiento, porque sus "espermas no servían", señalando que se sentíó "engañada y traicionada por él, pues seguía con Margarita y lo negaba".

Cuando empezó a haber mucha confianza y el tratamiento no funcionó despertó su personalidad violenta. Me decía puras peladeces como: 'Vete a la ver... . Me tienes hasta la p... m4dre'. Él siempre me buscaba y me decía: '¿Por qué no me has hablado?’, '¿Dónde estás?’. Yo lo justificaba porque es un hombre solo. Yo era muy protectora", aseguró.

Eduardo y Mariana la Navidad pasada. TV Notas

La abogada, mencionó que el actor de Golpe de Suerte, en su cumpleaños hace un año, le mostró sus adicciones a las drogas, debido a que ella le preparó una sorpresa, y este llegó "hasta el gorro de drogado", que estaba muy ansioso y comía como si estuviera muriendo de hambre, que temblaba y estaba alterado, que incluso le gritó y hasta pensó que iba a golpearla, por lo que ella le dijo: "A mí ya no me trates como a Margarita, después de tener años de relaciones con ella’. Se encendió y se puso como loco. Esta es la última vez que me vas a ver. No quiero saber nada de ti. ¡Estás enfermo!".

Lo bloqueé de todas partes. Ejercí el contacto cero. Ese día tuve la certeza de que estuve a nada de que me golpeara, aunque nunca lo hizo. Fue violento, ingrato, desleal y traicionero después de lo que hice por él. Le ayudaba en todo económicamente. Hasta un auto Mercedes Benz le presté. No me enamoré. Vi focos rojos. Solo estaba encariñada e ilusionada", expresó.

Finalmente, la abogada declaró que ya tiene dos demandas contra el protagonista de Amores Verdaderos, una por violencia de género y otra por daño moral", recalcando que por ocho meses fue maltratada, sobajada, y víctima de violencia verbal. Niega querer ver al actor en la cárcel, pero que sí desea "la reparación económica del daño", sus honorarios por los temas legales, que asuma responsabilidad de sus acciones y que no la busque ni se le vuelva a acercar.

Falta ver la afectación emocional y psicológica que tengo. Esto puede ser penado con un aproximado de 300 mil al millón de pesos. Hoy me siento tranquila. Pido a las mujeres que leen esto que si se topan con alguien así, se alejen, denuncien y no permitan violencia", concluyó.

Eduardo estaría muy enfermo según ex. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui