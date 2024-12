Golpe a Luis Enrique: Tras muerte de Silvia Pinal, actriz de TV Azteca termina relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Luis Enrique Guzmán atraviesa otro doloroso golpe emocional, debido a que la polémica actriz de TV Azteca y presentadora, Aurea Zapata, recientemente ha brindado una entrevista en la que confesó que terminó su relación con el hermano menor de Sylvia Pasquel y ambos se encuentran sin comunicación alguna. Dicha información aparece días después de la lamentable muerte de Silvia Pinal.

Como se sabe, Aurea tiene más de dos años en una feroz batalla contra Patricio Cabezut, acusándolo de violencia familiar y de haber abusado sexualmente de las dos hijas mejores de edad que tienen en común, lo que la llevó a irse de su casa y buscar un lugar "más seguro", pues temía por sus hijas. Ante esto, se comenzó a especular que dicho lugar sería la casa de la hoy difunta actriz y productora de Mujer, Casos de la Vida Real.

Los rumores se acrecentaron, después de que Zapata en su cuenta de Instagram compartió una fotografía, que según expertos, afirmaron que estaban ellas y sus hijas en el inmenso jardín de la casa en el Pedregal de Pinal, que fue tomado como una confirmación del romance con el hermano de Alejandra Guzmán. Tras esto, Aurea salió a declarar que aunque Luis Enrique la apoyaba "con mucho cariño y amor", no estaba viviendo en dicha casa y no había un amorío.

Aurea y sus hijas aparentemente en casa de Silvia. Instagram @aureazapata1

Pero ahora, tras decirse que no había nada entre ella y el hijo de Enrique Guzmán con la exmatriarca de la familia Pinal, la actriz del Ajusco en una entrevista para diferentes medios de comunicación, entre ellos Chisme No Like, declaró que ambos han decidido "darse un tiempo" y separarse por todos los problemas que viven, como el luto de Luis Enrique: "Somos amigos, ahorita, no tenemos canal de comunicación por toda la situación. Hay que respetar; él está en un momento de luto, lo que él está viviendo no es nada fácil, ni yo tampoco, entonces nos dimos un tiempo, para que cada quien sane su alma y ya Dios dirá después".

Finalmente, Aurea entre bromas declaró que no pensaron nunca llegar al altar con Luis Enrique, riendo por los cuestionamientos de la prensa de su polémica relación: "¿No les dijo que ya nos vamos a casar? (Risas) No, no, somos amigos. ¿No fuiste a la boda a Las Vegas? No, somos amigos, solamente que tenemos casos tan parecidos que la prensa y mi ex o sus amigos intentaron perjudicarlo". Cabe mencionar que la entrevista fue brindada poco antes del deceso de Silvia, pero no vio la luz hasta hace unas horas, pues la cobertura desde el jueves 28 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre, fue en honor a la actriz de Viridiana.

Fuente: Tribuna del Yaqui