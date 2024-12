Juan José Origel critica a Sylvia Pasquel tras ser excluido del homenaje a Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Uno de los grandes ausentes en el homenaje a Silvia Pinal realizado en el Palacio de Bellas Artes fue su amigo cercano, el periodista y conductor Juan José Origel. Según declaraciones del propio Origel, no fue invitado a participar en los eventos conmemorativos en honor a la diva del Cine de Oro Mexicano, algo que atribuye a diferencias con la hija mayor de la actriz, Sylvia Pasquel.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Origel expresó su molestia y decepción por la situación, señalando: “No me invitaron a nada, a nada, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba”.

Pero eso no es todo, pues el conductor de Con Permiso también criticó la relación cercana que Pasquel tiene con Iván Cochegrus, quien, según Origel, fue designado para compartir información sobre la actriz en sus últimos años. “Anda de íntima de este señor, ha estado pegado a ellas y yo no lo soporto”, declaró. Además, Origel calificó a Cochegrus como alguien ajeno al círculo de amigos cercanos de Pinal, mencionando que su presencia en los últimos años se debió a “técnicas” para integrarse al entorno de la actriz.

Origel también mostró su desacuerdo con cómo se expuso a Silvia Pinal en sus últimos años de vida, comparándola con otras figuras del entretenimiento como María Victoria, quien, según él, ha sido protegida y cuidada por su familia. Recordó a amigos cercanos de Pinal, como Norma Lazareno y Rafael Herrerías, quienes formaron parte de su verdadero círculo.

Uno de los comentarios más fuertes de Origel fue sobre el manejo de la cremación de Silvia Pinal. Según el periodista, la familia no estuvo presente en el crematorio, y las cenizas fueron recibidas y llevadas al hogar de la actriz por Efigenia, quien habría sido una colaboradora cercana y fiel de Pinal.

A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era 'Efi', que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey”, aseguró Origel. Efigenia también fue la encargada de colocar las cenizas en un nicho improvisado cerca de la alberca de la casa, según detalló.

Aunque evitó compartir más detalles para no dañar la imagen de la familia, Origel prometió que con el tiempo diría más sobre lo ocurrido. “Quisiera decir muchas cosas, pero mejor no digo nada. Con el tiempo, ya hablaré”, concluyó.

Por el momento, la familia de Silvia Pinal no ha emitido comentarios sobre las declaraciones de Juan José Origel.

Fuente: Tribuna