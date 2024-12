Luto en Televisa: Eugenio Derbez sufre triste fallecimiento; filtra su funeral y última voluntad

Ciudad de México.- Durante varios días Televisa y el mundo del espectáculo en general seguirán llorando la repentina muerte de la primera actriz Silvia Pinal, quien perdió la vida la tarde del pasado jueves 28 de noviembre a causa de una neumonía. Quien recientemente decidió hablar sobre el fallecimiento de la estrella sonorense fue Eugenio Derbez, reflexionando sobre lo que fue el homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes.

Asimismo, el esposo de la cantante Alessandra Rosaldo reveló qué podría suceder cuando le toque partir de este mundo, por lo que no descartó hacer un "pre velorio". Frente a las cámaras del programa Venga la Alegría, el patriarca de la dinastía Derbez en primer lugar lamentó el deceso de la creadora del programa Mujer, casos de la vida real: "Pues qué te puedo decir, era querida por el mundo entero, una de las grandes divas de México y nos dolió mucho a todos".

Eugenio resaltó también los recuerdos que tiene con la fallecida actriz: "Trabajó mucho conmigo, nos queríamos mucho, trabajó con mi mamá, fueron contemporáneas, eran muy amigas y luego me tocó a mí trabajar con ella en algunas ocasiones que le invitaba yo a mi programa de invitada, lindísima, siempre fue una reina conmigo", agregó. Y sobre el último adiós que se le brindó a la madre de Alejandra Guzmán, Eugenio manifestó sentirse inconforme.

Justamente estaba pensando en eso y dije: 'qué triste que unos días antes todo el mundo la veía en las redes sociales y decían 'está delicada', qué sé yo, y nadie se acercó en vida a ella. Y una vez que se muere, México entero se vuelca a ir a despedirla cuando ya no se enteró, entonces se me hace un poquito injusto, yo creo siempre que hay que celebrar en vida y no en el funeral en donde ya el que murió ya no se entera de lo que le están haciendo", declaró.