¿Luto en Televisa? Querida actriz de 24 años muere ahogada y captan su trágica muerte en VIDEO

Ciudad de México.- Una querida actriz muere ahogada tras ser golpeada por una ola mientras practicaba yoga en una playa de Tailandia. Los duros momentos previos a su deceso fueron captados en un fuerte video, además de una estremecedora toma en donde se ve flotando su tapete de yoga color rosa entre las aguas. ¿Luto en Televisa? Quien perdió la vida fue una actriz internacional que se estaba abriendo paso en la industria, la actriz rusa Kamila Belyatskaya.

La actriz de apenas 24 años de edad se encontraba en Tailandia junto a su novio ya que decidieron irse de vacaciones a la isla Ko Sumai, la cual llamó en repetidas ocasiones "el mejor lugar del mundo". En sus redes sociales, Kamila se dijo feliz de estar en ese país, asegurando que la playa la había dejado enamorada. "Este lugar, esta playa rocosa es lo mejor que he visto en mi vida. Gracias, universo, por permitirme estar aquí ahora mismo. Estoy tan feliz", escribió.

Kamila Belyatskaya (QEPD)

En un video que circula en redes sociales, se puede ver a la actriz llegando a la playa en un vehículo rojo. En la grabación se aprecia que saca un tapete de yoga de la cajuela color rosa, para disponerse a meditar sobre un acantilado. De repente, en el video se ve el tapete flotando entre las aguas. Kamila fue arrastrada por una enorme ola y aunque alertaron a los servicios de emergencia y un testigo se adentró a las aguas para intentar salvarla, nada se pudo hacer por ella.

Los servicios de emergencia llegaron poco después del accidente pero no lograron rescatarla. Su cadáver fue descubierto a algunos metros del incidente. "Durante la temporada monzónica, constantemente alertamos a turistas en áreas de alto riesgo como las playas Chaweng o Lamai que no se debe nadar (...) aunque el accidente no ocurrió ahí pero sí en un punto para apreciar el paisaje, la víctima pudo haber sido sorprendida por una ola inesperada", indicaron autoridades.

Fuente: Tribuna