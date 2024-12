Maribel Guarida es captada en VIDEO en plena discusión con reportero en importante evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Maribel Guardia se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente se filtró un video en el que se le puede ver en plena discusión con reportero, mientras que ella se encuentra posando para las cámaras en uno de sus importantes eventos públicos de marcas en las que ella realiza colaboraciones. La querida actriz de Televisa se viralizó por la manera de poner a todos en su lugar.

La reconocida actriz de melodramas como Muchacha Italiana Viene A Casarse, a lo largo de sus más de 30 años de carrera en la industria del entretenimiento, siempre ha destacado por ser de las pocas artistas que es en todo momento amable con la prensa y no ha tenido encontronazos con reporteros, como le ha pasado a colegas como Alejandra Guzmán, Eduardo Yáñez y demás actores que hasta han llegado a irse a los golpes.

Pero ahora, es esa misma amabilidad y humildad que caracteriza a la costarricense lo que la llevó a verse en medio de esa disputa con un reportero de Maxine Woodside, ya que cuando este iba a comenzar una entrevista, que al parecer tenía pactada como de exclusividad, o sea, que solamente le respondería cuestionamientos a él, se acercó alguien de un medio digital con su celular para querer entrevistarla de igual manera y quiso impedir que le diera declaraciones.

El reportero de Grupo Fórmula, en cuanto notó que se acercaba el colega de medios digitales, detuvo su avance y con un "no, no, no, no", le quiso poner un alto a dicha entrevista, a lo cual Maribel intervino de inmediato y respondió con un "No, sí, sí, sí, ven. No, sí. Los dos me van a entrevistar juntos por favor", recibiendo como respuesta la protesta del reportero que ya la estaba entrevistando que dijo "yo tenía pacto con Max", pero ella se mantuvo firme con un "No tiene nada de malo, tú haces una pregunta, él hace otra. No pasa nada".

La actriz de Corona de Lágrimas en todo momento fue amable con ambos reporteros, no alzó la voz y declaró que todo sería en orden sin problemas y sin encimarse, dejando en claro que para ella cada uno de los medios, ya sea tradicionales o digitales tenían cabida y les respondería a sus cuestionamientos. Como era de esperarse, muchos aplaudieron el actuar de Guardia que supo darle su lugar a cada uno.

A partir del minuto 60 (justo una hora del video).

