¿Muerte en Televisa? Paro cardíaco mata sorpresivamente a galán de telenovelas; tenía solo 32 años

Ciudad de México.- Las telenovelas sufren una irreparable pérdida luego de confirmarse el fallecimiento de un querido actor a los 32 años de edad. ¿Luto en Televisa o TV Azteca? Esta dolorosa muerte más bien sacudió al espectáculo surcoreano, aunque de igual forma tenía muchos seguidores en México. Se trata del galán Park Min Jae, quien perdió la vida el pasado 29 de noviembre, aunque la confirmación de su deceso fue hecha pública por su agencia Big Title apenas este lunes 2 de diciembre.

Park Min Jae (QEPD)

De acuerdo con sus representantes, tardaron un par de días en hacer oficial la noticia ya que querían darle unos días a su familia y amigos para llevar su duelo. Big Title, su agencia, destacó que el joven actor siempre fue muy talentoso y profesional, lo que le ayudó rápidamente a convertirse en una estrella. "El actor Park Min Jae se ha ido al cielo. (Era) un hermoso actor que amaba la actuación y siempre dio lo mejor de sí. Muchas gracias por el amor y el cuidado que han mostrado hacia él", publicó la agencia.

Park Min Jae (QEPD)

Park Min-Jae se consolidó como uno de los galanes más relevantes de las telenovelas surcoreanas, mejor conocidas a nivel internacional como K-Dramas. Estos melodramas rápidamente se han posicionado como uno de los contenidos más populares en el mundo, acaparando cada vez más audiencia. Destacó por su trabajo en producciones de televisión ampliamente reconocidas como Tomorrow, Deborah, Little Women, Call It Love, Mr. LEE, Goryeo-Khitan War, Numbers: Watchdogs in the Building Forest y The Fabulous.

Según información que pudo ser confirmada poco después, el histrión lamentablemente murió luego de sufrir un paro cardíaco. El CEO de su agencia Big Title no podía creer su muerte, la cual fue muy inesperada para todos, ya que el Park se encontraba en China por motivos laborales. "El chico que dijo que tomaría un viaje de un mes para conquistar China está haciendo un viaje muy largo. Es tan absurdo, tan ridículo. Gracias por ser nuestro representante aunque fuera por un corto tiempo", sostuvo.

De acuerdo con datos proporcionados por sus seres queridos, el funeral de Park Min Jae se realizará este miércoles 4 de diciembre, en donde será velado por sus amigos, colegas y familiares más cercanos, quienes le darán el último adiós. Aunque el histrión partió, su legado quedará presente en todo su trabajo, el cual logró eliminar fronteras y le dio reconocimiento internacional. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna