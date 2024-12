"Pero sí discutimos": Boneta y Notni se pronuncian sobre la 'pelea' que tuvieron en público

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, Renata Notni y Diego Boneta fueron tema de conversación debido a que alguien los grabó en un concierto de Alejandro Fernández, mientras discutían. Ello llevó a una parte del público a dudar de la estabilidad de su noviazgo, incluso insinuaron que su relación estaría pasando por una crisis fuerte. También hubo quien reconoció que las peleas son situaciones normales en todos los vínculos.

Para dejar en claro todo, la prensa recurrió a la pareja para cuestionarla sobre lo sucedido. Ambos pasaron unos días en una isla de Brasil y al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dieron su punto de vista sobre esta polémica ante medios de comunicación.

Ambos negaron que su relación estuviera en peligro, aunque reconocieron que han tenido desacuerdos. Esto parece no ser un motivo de preocupación para el actor, quien explicó que todos pasan por momentos de tensión y de hecho son raros los casos en los que no se presenta ningún tipo de conflicto. "Creo que todas las parejas tienen discusiones".

Por su parte, Renata se refirió al video que circuló en redes sociales. Aunque sus expresiones faciales y lenguaje corporal indicaban que estaban en medio de una pelea, lo cierto fue que ese día no tuvieron problemas. "Lo más chistoso de todo, es que, aunque parezca lo contario, ese día no estábamos discutiendo, pero sí discutimos". La famosa admitió que vio el video y le pareció muy gracioso, porque aceptó que su cara reflejaba molestia. También mencionó que los dos hacen esfuerzos para mantener una buena comunicación y llegar a acuerdos. Finalmente, negaron cualquier plan de matrimonio para el próximo año. "No hay prisa de nada", coincidieron.

¿Qué pasó en ese video?

Se puede ver a un par de famosos sentados en la primera fila, donde ella parece molesta y seria, mientras que él, el actor principal de la bioserie de Luis Miguel, hace lo posible por hacer contacto visual con su novia. En una toma posterior, ambos 'se enfrentan'. En todo momento se muestran gestos de incomodidad. El video no demoró mucho tiempo en viralizarse y las usuarias comentaron con un toque de humor que les encantaría tener a Diego Boneta por novio y tener discusiones con él. "Prefiero estar peleándome con Diego Boneta que con cualquiera", escribió un usuario. "No es lo mismo pelear con Diego Boneta que con el Kevin de tu colonia", se lee.

