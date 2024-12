Polémico conductor desafía veto de TV Azteca y se une al programa 'Hoy'; hundió a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien desde hace años forma parte de las filas de TV Azteca, dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que este martes 3 de diciembre se unió al programa Hoy por un importante motivo. A su salida de las instalaciones de Televisa, el famoso comentarista declaró que no le interesaba si era vetado por la empresa del Ajusco luego de haber visitado los foros de la competencia.

Se trata del reconocido exboxeador mexicano Julio César Chávez, quien tiene años trabajando para Ricardo Salinas Pliego como parte del panel de comentaristas de Box Azteca, donde comparte con otros especialistas en el deporte como Eduardo Lamazón. No obstante, hace unos meses el campeón sonorense declaró su deseo de renunciar a las filas del Ajusco para retirarse de la televisión:

Ya no quiero trabajar en TV Azteca, un año más y ya, ya estoy muy cansado de tanto viajar, viajar y viajar. Solamente ir a peleas especiales".

A solo unas semanas de que salieran a la luz estas declaraciones, Chávez dio una increíble sorpresa al público debido a que este martes reapareció en el Canal de Las Estrellas, durante la transmisión del programa Hoy. Resulta que el nacido en Ciudad Obregón llegó al reality de Las Estrellas Bailan en Hoy, como invitado especial, ya que esta semana los concursantes debían llevar a alguien externo para que los acompañara en la pista.

Nicole Chávez, hija del exboxeador, lo escogió para bailar a ritmo de cumbia, y ambos recibieron muy buenos comentarios de parte del jurado. "Con todo respeto no porque sea mi hija, pero tiene un talento natural, lo que la pongas hacer lo va a hacer y mucha gente la critica y la juzga porque es mi hija, pero no tiene la culpa", dijo Chávez ante las cámaras de Televisa.

Además minutos más tarde fue captado saliendo de las instalaciones de San Ángel y se dijo feliz de poder haber acompañado a su retoño en este momento, a pesar de que exista la posibilidad de que lo veten de TV Azteca: "Contento de venir a apoyar a mi hija, no sé bailar pero lo hice lo mejor que pude". Y reiterando su postura, el campeón de 62 años compartió que continuará siendo parte de Box Azteca:

Cuando vengo apoyar a un hijo mío no me importa la televisión, esto no va a cambiar nada".