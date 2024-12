¿Recayó en adicciones? Luis Enrique falta a funeral de Silvia Pinal y revelan triste motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor y amigo de la familia Pinal, Iván Cochegrus, recientemente brindó una entrevista en la que rompió el silencio sobre Luis Enrique Guzmán y su tan polémica falta al funeral de su madre, la legendaria y amada actriz, Silvia Pinal, en el Bellas Artes. El creador de puestas en escenas confesó el verdadero triste motivo detrás de esta decisión, ¿acaso recayó en adicciones como se dice?

Tras el fallecimiento de la icónica actriz de filmes como El Ángel Exterminador, su legado fue honrado con un homenaje en el Palacio de Bellas Artes el pasado sábado 30 de noviembre. Sin embargo, la ausencia de su hijo menor al lado de Enrique Guzmán, generó diversas especulaciones, entre las que resaltan que presuntamente recayó en adicciones pasadas o que su salud sufrió un revés por el dolor, que han sido aclaradas por el productor de teatro y amigo cercano de la familia Pinal.

Fue a través de una entrevista para Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, que Iván respondió a la duda que ha generado tales especulaciones, destacando que el productor musical desea vivir este duelo tan devastador de una manera privada y no pública: "Luis Enrique quiere llevar su duelo de esa manera, en paz, solo, en la casa de la señora. Por supuesto, recordando los momentos de toda su vida juntos. Él sentía que sus hermanas son públicas y que el homenaje de Bellas Artes era un evento más artístico, más de homenaje cultural, y él creyó prudente mejor vivir su dolor ya en casa".

Luis Enrique con Silvia y sus hermanas. Internet

En medio de rumores que aseguran que Luis Enrique estaría canalizando su duelo a través del alcoholismo, el productor de Caperucita Roja ¿Qué Onda Con Tu Abuelita?, salió en su defensa, y visiblemente molesto, negó las especulaciones: "No se presentó, no porque él no haya querido, ni por todas las barbaridades que se están diciendo. Es un muchacho muy inteligente, es un muchacho que realmente sabe cómo llevar este dolor, y bueno, públicamente él no lo quiere hacer por el momento, entonces hay que respetar, y habrá un tiempo y un espacio para que él pueda explicar su sentir".

Cochegrus también hizo un llamado a la comprensión, subrayando las razones detrás de las decisiones tomadas durante los días posteriores al deceso de la 'Diva del Cine Mexicano'. En referencia a la falta de una conferencia de prensa abierta, indicó: "Lo que se pensó o pensaron, más bien la agencia funeraria, fue que por respeto a las personas que estaban velando en otras capillas, no se podría hacer una conferencia de prensa con doscientos medios de comunicación. Era una cosa que no podía controlarse".

El homenaje a la actriz de Viridiana y El Inocente en Bellas Artes reunió a familiares, amigos y figuras del medio artístico para recordar su invaluable trayectoria en cine, teatro y televisión. Su partida deja un profundo vacío en la cultura mexicana, pero su legado sigue vivo en el corazón de todos los que admiraron su talento y personalidad inigualable.

Fuente: Tribuna del Yaqui