Tras diagnóstico mortal de cáncer, Eminem sufre dolorosa muerte; el mundo llora su pérdida

Comparta este artículo

Estados Unidos.- A tan solo un par de meses de enterarse de un diagnóstico mortal de cáncer, el famoso rapero estadounidense, conocido mundialmente como Eminem, acaba de enfrentar un duro capítulo en su vida, pues sufrió la dolorosa muerte de su madre, a la cual sus millones de fans se le han unido llorando su pérdida. El cantante y su progenitora tenían una complicada relación, pero en sus últimos días se demostraron el amor de madre e hijo esperado.

Ha sido la mañana de este martes 3 de diciembre que se confirmó que desgraciadamente, tras varios meses luchando en contra del cáncer de pulmón, Debbie Nelsol, madre del rapero, desgraciadamente perdió la vida a sus 69 años de edad el pasado lunes 2 de diciembre en Joseph, Missouri, según People. Al ser su madre, es evidente que el intérprete de Not Affraid sienta un gran dolor, pero también estaría luchando para superar sus terribles desencuentros del pasado.

Fue en el mes de septiembre que se filtró que la madre del creador de Real Slim Shady y Lose Yourself, fue diagnosticada con cáncer de pulmón, del cual no podría recuperarse nunca, pues señalaron que era etapa terminal y "le quedaba tiempo muy limitado para vivir", pues no había "muchas opciones". Hace un par de semanas una presunta fuente cercana a la familia declaró a In Touch que "actualmente se la pasa entre el centro de tratamiento de cáncer y sus familiares".

Eminem con Debbie y su hermano. Internet

Pese a sus problemas pasados, la mencionada fuente aseguró que Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, estuvo al pendiente de la salud de su madre en todo momento y fue una de las personas que estuvo visitando a Debbie con frecuencia en sus últimos meses de vida, demostrando que al final lograron terminar en paz. Medios estadounidenses como TMZ, afirman que la originaria de Kansas murió en uno de los hospitales de su ciudad natal.

Como se sabe, madre e hijo tenían una relación bastante complicada desde que él era muy joven, dada a su naturaleza un tanto rebelde y complicada al crecer, la cual se tensó aun más con el lanzamiento de Cleanin' Out My Closet, en el que la dejaba como una muy mala madre, por lo incluso ella llegó a demandarlo por difamación, ganando el juicio, por el que debió de recibir 11 millones de dólares, sin embargo, al final el rapero le pagó sus abogados y le estuvo pagando mil 600 dólares por mes.

Eminem y Debbie. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui