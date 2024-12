Tras veto de Televisa e ir a prisión, actor se volvería alcohólico y lo sacan del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su polémico veto de Televisa por agredir a su ex e ir a prisión, el reconocido exgalán de melodramas, Eleazar Gómez, acaba de regresar al centro del escándalo, pues una supuesta fuente del proyecto que esteraliza el actor, a TV Notas declaró que se volvería alcohólico y está en camino a sumirse en las drogas, además de que lo sacaron del clóset, pues afirman que tendría romance con Ian García.

Eleazar a mediados del 2019 cambió su vida por completo, perdiendo muchas oportunidades, siendo despedido de marcas, vetado de la empresa San Ángel y encarcelado tras agredir brutalmente a su entonces prometida, Tefi Valenzuela. Tras varios meses en prisión, la actriz y cantante le otorgó el perdón, por lo que su condena pudo llevarla en libertad condicionada, aunque esto no quitó que las puertas se le cerraran en casi todas partes.

Pero, tras lanzarse de solista, Gómez recibió la tan anhelada oportunidad en un show de nombre Bandidos Experience, que tiene parecido con el Solo Para Mujeres, en el que parecía que iba viento en popa para recuperar su carrea, sin embargo, hace poco, alguien de la producción ha revelado el despido del actor y el 'Wapayaso' por "irresponsables", acusándolos de alcohólicos: "No supieron controlar sus ganas de enfiestarse. Ambos nos decepcionaron. Creíamos que eran personas profesionales y no es así. Mis compañeros dicen que supuestamente toman alcohol sin medida y que, al parecer, no controlan sus adicciones".

Eleazar e Ian. Internet

Ante esto, señaló que nadie de los que realizan dicho show entienden como el actor de Atrévete a Soñar y el colega de Brandon Castañeda se dejaron caer tan bajo, debido a que al inicio eran todos unos profesionales, pero ahora parecían unos jóvenes que adictos a la fiesta y al alcohol: "No entendemos en qué momento se perdieron. Al principio, medio cumplían con sus horas de ensayo. Después comenzaron a faltar por completo. Los buscábamos y los adolescentes no estaban en sus lugares. Se perdían en las pachangas y no respondían los teléfonos".

Al parecer esto ya viene pasando desde hace varias semanas, pues la supuesta fuente, declaró que el productor Jorge Boyoli, hace un par se semanas ya les había puesto un ultimátum para que recobraran el camino o los despediría, pero ninguno hizo caso y siguieron faltando a ensayos y actuando como si fueran las estrellas del show, que no saben trabajar en equipo ni se aprenden las coreografías. Al no notar cambios y tantas fallas, tanto el productor como los empresarios que invierten en ellos, han exigido que se les despida.

Pero, tal parece que eso no sería lo peor, ya que destacó que ambos estarían consumiendo drogas y que incluso ya se le vería a Eleazar estando "como en otra dimensión", declarando que ambos necesitan ayuda. Finalmente, sobre los rumores de un romance entre Ian y Eleazar, la fuente no confirmó nada, pero asegura que jamás se separan: "Con respecto a lan, él hace todo lo que le dice Eleazar. Parecen uña y mugre. Incluso y que solo les falta dormir juntos. Argumentan que todo el tiempo están juntos y no hay ni un solo momento que se separen".

Afirman que Eleazar e Ian son pareja. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui