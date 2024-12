Yolanda Andrade toma drástica decisión y abandona Televisa tras graves problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Yolanda Andrade de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que recientemente tomó una drástica decisión luego de que semanas atrás nuevamente se viera delicada de salud. La también actriz sinaloense decidió abandonar Televisa para atender sus problemas físicos e incluso salió de México con el fin de atenderse en el extranjero.

Como se sabe, la oriunda de Culiacán ha presentado para articular palabras y expresarse verbalmente con normalidad, generando gran preocupación entre su familia, medio artístico y seguidores. La madrugada de este martes, la presentadora compartió que ya se encuentra en el extranjero, muy posiblemente en Los Ángeles, ya que en días pasados había anunciado que viajaría a ese destino estadounidense para buscar respuestas a sus problemas de salud.

Voy a ver a un especialista ya para salir de este rollo. Lo que me pasó a mí fue algo inesperado, es algo muy raro, no sabemos puntual qué es, de ahí me pasó otra cosa, pero fue de repente", contó Andrade al respecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora colocó una historia en donde expresó su admiración por la ciudad en la que se ubica actualmente. "Qué increíble que esté aquí parada, tantos recuerdos", mencionó mientras mostraba los edificios. Además de que publicó un segundo video, al parecer grabado por su hermana Marilé Andrade, donde aparece sentada comiendo unos famosos tacos de Estados Unidos.

Yolanda Andrade viajó a EU

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto en donde se encuentra Yolanda, además de que no se sabe con precisión para qué viajó al país vecino. Durante su reciente charla con el periodista Felipe Osuna, la culiacanense de 52 años únicamente dijo: "Voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacer un chequeo porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también un problema de habla y motriz".

Cabe señalar que, pese a las complicaciones que sufre, la sinaloense continúa cumpliendo con sus compromisos laborales; en fechas recientes se le vio salir de las instalaciones de la XEW, donde graba el programa que conduce junto con Montserrat Oliver, Montse&Joe, visiblemente cansada y con dificultades para formular palabras.

