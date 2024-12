Yuri revela tremenda desilusión tras asistir al concierto de Luis Miguel

Ciudad de México. - La reconocida cantante y actriz mexicana Yuri, famosa por éxitos como La maldita primavera, compartió su experiencia al asistir a uno de los recientes conciertos de Luis Miguel, dejando entrever una gran desilusión por la actitud del Sol de México y su desempeño vocal en el escenario.

En una entrevista para el programa Todo para la mujer, Yuri relató que decidió asistir al concierto por petición de su hija, Camila Espinoza, quien es una gran admiradora de Luis Miguel. “Fui a verlo con mi hija, porque mi hija es fan y sobre todo sus amiguitas, fui a verlo”, comentó. Sin embargo, aclaró que no intentó acercarse a él antes del show, debido a la actitud distante que, según ella, caracteriza al cantante.

No pedí verlo porque, pues no, él es muy raro. No, no, no es compañero, así fácil, que le guste compartir con sus compañeros o sus amigos, no, no”, declaró. Yuri también expresó que prefería conservar los recuerdos de cuando mantenían una amistad en los años 90: “Mejor me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo y bonito y tan, tan”.