Adrián Marcelo arremete contra Gala Montes y se burla de su cuerpo; su novio la defiende

Ciudad de México.- El polémico influencer y presentador regiomontano, Adrián Marcelo, una vez más se encuentra en el centro del escándalo a causa de la enemistad que tiene con Gala Montes, debido a que recientemente empleó sus redes sociales para arremeter en contra de la actriz de Televisa, pues con un comentario se ha burlado de su cuerpo y de su carrera, por lo que su novio y manager, Icho Van, también usó las redes para salir en su defensa.

Desde hace varios días, la actriz que formó parte de El Señor de los Cielos, se encuentra en el centro de la polémica, pues en un en vivo terminó por explotar contra sus seguidores, pidiendo un alto a todos los ataques en contra de su manager Icho, confirmando que tiene una relación con él, asegurando que es una abierta y que llevan mucho tiempo juntos, incluso lo llamó "el amor de mi vida", generando toda una ola de molestia de aquellos que la defendieron, asegurando que con sus actitudes le daban la razón a Adrián y que Karime Pindter no se merecía lo que le hacía.

Como era de esperarse, las cosas no se han calmado, y siguen saliendo más y más ataques en contra de la actriz de La Mexicana y El Güero, incluso algunos ya han comenzado a expresar que les preocupa la inestabilidad que está presentando la también cantante, ya que consideran que su último en vivo estuvo muy raro, pues además de que arremetió en contra de todos y solo alabó a Icho, al parecer sus movimientos y todo lo que hizo, les pareció extraño.

Pero, quien ha estado aprovechando esta situación para decir un "te lo dije", fue el presentador regiomontano de Multimedios, debido a que en uno de los videos que circula de Gala por X, antes conocido como Twitter, este le lanzó un comentario en el que atacó su cuerpo y su carrera, señalando que no sabía decidirse por cual estaba más caído, haciendo referencia que su carrera cada vez estaba pero: "No sé qué tienes más caída... la carrera o las chichis".

Por este comentario, el integrante de la banda, Jenny y Los Mexicats, que es precisamente el novio y manager de la la intérprete de La Oportunidad, le respondió afirmando que seguía violentando a una mujer por la forma en que se ve su cuerpo, así que lo retó a que lo busque para decirle eso a él en persona: "Violentando a una mujer por cómo se ve su cuerpo, en X... A ver si me lo vienes a decir tú sólito, a la cara".

Lamentablemente para Icho, en ves de tener el respaldo de los fans de la actriz de Hasta La Mad... De La Navidad, recibió críticas en el que afirmaron que si esa era su manera de defender, que mejor no lo hiciera: "Más bien debería ir él a buscarlo... pero yo ya no entiendo estas cosas del honor moderno", "Hasta pienso que es G defendiéndose sola" y "No, es que mejor que ya ni ande publicando nada porque en vez de quedar bien queda peor".

Fuente: Tribuna del Yaqui