Con tierno mensaje, Stephanie Salas recuerda a Silvia Pinal poco antes del cierre de año

Ciudad de México.- El pasado 28 de noviembre del presente año, la querida diva del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, perdió la vida, derivado a una complicación producto de una infección en las vías urinarias. Como era de esperarse, su familia sufrió a sobremanera la muerte de la gran protagonista de María Isabel, por lo que varios miembros optaron por mantenerse lo más lejos posible de las redes sociales, durante los primeros días de su duelo.

Como es bien sabido, existe un dicho que indica que ‘la vida sigue’ y las miembros de la familia de la hija mayor de la conductora de Mujer Casos De La Vida Real, Sylvia Pasquel, decidieron sacudirse un poco la tristeza por la pérdida de la matriarca de la dinastía Pinal y se pusieron sus mejores atuendos para celebrar la Navidad; si bien, en las imágenes se puede apreciar a todas las presentes lucir una impecable sonrisa e incluso algún gesto altivo, la realidad es que todas continúan recordando a la diva.

Sylvia Pasquel y Michelle Salas posan en noche de Navidad

En las fotografías, se puede apreciar a Sylvia Pasquel, su hija, Stephanie Salas, junto a Michelle y Camila Valero, todas las féminas mostraron unos vestidos de lujo, la mayoría de ellas con tonos oscuros, a excepción de la descendiente de Luis Miguel, quien se descantó por uno en tonalidad verde. Como se mencionó anteriormente, aunque en las fotografías se presume la alegría familiar, esto no evitó que Silvia Pinal fuese recordada.

Resulta ser que Stephanie Salas añadió un conmovedor mensaje en el que le recordaba a cada miembro de su familia, ya fuese su madre o sus hijas: “Hijole no sé pordónde empezar… jamás se imagina uno como ciertos acontecimientos de la vida pueden moverlo todo. Hoy las amo y mañana más. Hoy somos sangre de la sangre, historia de nosotras, y las abrazo eterna y profundamente… las amo mil y una noches”, señaló la famosa.

Stephanie Salas recuerda a Silvia Pinal

Sin embargo, el mensaje no termina aquí, puesto Stephanie no pudo finalizar el texto sin dedicar algunas palabras para Silvia Pinal, donde expresa: “Las amo y te extrañamos mil y una noches matriarca”, como una obvia referencia a la actriz del Inocente. Como era de esperarse, dicho texto conmovió a sus miles de seguidores en Instagram, puesto no dejaron de enviar mensajes de apoyo para las celebridades.

