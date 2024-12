Jason Momoa será Lobo en 'Supergirl: Woman of Tomorrow' y esto es todo lo que hay que saber

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jason Momoa, la estrella detrás de Aquaman, permanecerá en el universo cinematográfico de DC, aunque en un nuevo rol. Según confirmó el medio The Hollywood Reporter, Momoa interpretará a Lobo, el cazarrecompensas alienígena y antihéroe que debutó en los cómics de 1983, en la próxima película Supergirl: Woman of Tomorrow.

Momoa, que se consolidó como Aquaman bajo el anterior régimen de DC, da un giro en su carrera dentro del universo de superhéroes. Después de su participación en éxitos como Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Aquaman (2018), Momoa dejó su marca como el rey de Atlantis.

Sin embargo, tras el bajo desempeño de Aquaman and the Lost Kingdom el año pasado, tanto en la taquilla como con la crítica (recaudando solo $439 millones frente a los mil millones de su predecesora), DC Studios decidió darle un nuevo aire al actor hawaiano en su renovado universo.

Lo cierto es que el entusiasmo de Momoa por interpretar a Lobo no es nuevo. Durante las ruedas de prensa de Aquaman and the Lost Kingdom, el actor expresó su interés por el personaje y su esperanza de recibir una llamada de DC. Este lunes, Momoa confirmó que su deseo se había cumplido, compartiendo en Instagram una cita de esa época junto con el mensaje: "Llamaron".

Para quien no lo sepa, Lobo es un personaje conocido por su estilo desmesurado y su actitud irreverente. Creado por el escritor Roger Slifer y el artista Keith Giffen para Omega Men No. 3, Lobo es un alienígena de piel azul con fuerza sobrehumana y habilidades de curación. A menudo actúa como cazarrecompensas, enfrentándose tanto a héroes como a villanos en los cómics de DC.

Supergirl: Woman of Tomorrow, protagonizada por Milly Alcock como la heroína titular, es la segunda película del renovado universo cinematográfico de DC, liderado por James Gunn y Peter Safran. El filme llegará a los cines el 26 de junio de 2026, siguiendo a la película de Superman: Legacy, dirigida por Gunn y programada para estrenarse en julio.

Este casting marca un precedente importante en la transición del antiguo DCEU al nuevo DCU. Gunn y Safran habían dejado abierta la posibilidad de que algunos actores del régimen anterior continuaran en el nuevo universo, pero interpretando personajes distintos. Momoa es el primer caso confirmado, destacando su popularidad entre los fanáticos.

Lobo ha estado en el radar de Warner Bros. durante años, pero los intentos previos de llevarlo a la pantalla grande nunca se concretaron. Cineastas como Guy Ritchie, Brad Peyton e incluso Michael Bay habían explorado adaptaciones del personaje, y Dwayne Johnson estuvo relacionado con una versión propuesta por Peyton. En televisión, Lobo fue interpretado por Emmett J. Scanlan en la serie de SyFy Krypton.

Con Momoa en el papel y el respaldo de un equipo creativo renovado, la incorporación de Lobo al universo cinematográfico de DC promete una interpretación enérgica y única. Los fanáticos esperan que el actor aporte su carisma y fuerza al cazarrecompensas, revitalizando su legado dentro de DC.

¿Será Lobo el próximo gran éxito del universo DC? Los ojos están puestos en junio de 2026 para descubrirlo.

Fuente: Tribuna