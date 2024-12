¿Murió Édgar Vivar? Famoso actor del 'Chavo del 8' alista su partida y deja sin palabras a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa Édgar Vivar, quien ha participado en programas como El Chavo del 8 y Vecinos y telenovelas como Soñadoras y Para volver a amar, habla de la muerte y deja a todos en shock por su respuesta. Durante la emisión del programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, el reconocido actor se dijo sorprendido de las declaraciones de su colega María Antonieta de las Nieves, quien aseguró que ya tenía todo listo para su muerte, incluyendo su ataúd y agencia funeraria.

Édgar Vivar en 'El Chavo del 8'

El histrión, quien interpretó al 'Sr. Barriga' y 'Ñoño' en la popular serie de los 70's El Chavo del 8 que acaba de regresar a Las Estrellas, expresó su admiración a 'La Chilindrina' por cómo ve la muerte, ya que hace algunas semanas incluso reveló que quería que la enterraran caracterizada como su personaje. "Qué sangre fría pero así es María Antonieta y le creo", dijo entre risas para el programa de Pati Chapoy.

Es un poco lúgubre pensar en eso pero la admiro y su optimismo porque es mirar a la muerte con optimismo", agregó.

María Antonieta y Vivar

Vivar también reflexionó sobre cuando le llegue el momento de fallecer y declaró: "Siempre he dicho que la vida es como un viaje entonces hay que ir ligeros de equipaje... entonces los resentimientos, envidias y todo eso son pesados y es un lastre". También aseguró que no tiene miedo a cuando llegue su hora de partir de este mundo: "No tengo miedo, tengo curiosidad. Lo que sí me daría miedo es estarme muriendo, eso sí no me gustaría pero... no tengo prisa", aseguró.

En otros temas, el actor celebró que finalmente, Florinda Meza y Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños, hayan llegado a un acuerdo por el legado del fallecido 'Chespirito'. "Estaba en Perú y me enteré que iba a regresar el programa e intuyo, infiero, que sí tuvo que haber habido un tipo de arreglo entre ellos porque los depositarios de los derechos de personajes del 'Chavo' son de los hijos de Roberto y la depositaria de la obra literaria de Roberto es Florinda", finalizó.

Fuente: Tribuna