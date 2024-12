Poncho De Nigris mandaría certera indirecta a Gala Montes y la hunde frente a fans

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El gremio de la farándula se encuentra que arde desde hace varios días, ¿la razón? Recientemente trascendió la noticia de que la actriz y finalista de La Casa de los Famosos México, Gala Montes, estaría en medio de una relación con su mánager Icho Van, lo cual en esencia no estaría mal, de no ser porque desde que la famosa se encontraba en el mencionado reality show aparentó una relación con Karime Pindter.

Esta situación provocó que la audiencia se sintiera engañada, en especial aquella que pertenece a la comunidad LGBTQ+, puesto consideraron que la celebridad solo se estaba colgando la bandera para obtener popularidad. Por otro lado, la participante de Acapulco Shore llegó a detallar en algunas entrevistas, como la que brindó con Yordi Rosado, que en realidad, no existía un romance entre ellas, siendo que la principal razón sería la diferencia de edad entre ambas.

Sin embargo, lo que comenzó como una pequeña bola de nieve, terminó por convertirse en una avalancha mediática y los videos editados y el fandom que la pareja denominada como ‘Garime’ no dejaron de viralizarse en redes sociales. El verdadero problema llegó cuando Gala Montes destapó que dicha relación no existía y que mantenía un noviazgo abierto con su mánager Icho Van, lo que como se dijo antes, no fue bien recibido por los fans de la actriz del Señor de los cielos.

Acusan a Gala Montes de utilizar a la comunidad LGBTQ+ para elevar sus índices de popularidad

Como era de esperarse, una gran cantidad de famosos se precipitaron a reaccionar al tema a través de redes sociales. La primera fue Maryfer Centeno, quien señaló que no veía el problema con que Gala viva su vida como mejor le parezca; sin embargo, otra celebridad se mostró en desacuerdo con la postura de la grafóloga y éste sería el también finalista (aunque de la primera temporada) de La Casa de los Famosos México, Poncho De Nigris.

Resulta ser que el esposo de Marcela Mistral lanzó una certera indirecta a través de X, y aunque tuvo cuidado de no mencionar a Montes, sus fieles seguidores rápidamente ataron cabos y se percataron de que el regio estaría hablando de ella, aunque de nueva cuenta aclaramos que esto no es algo que esté al 100 por ciento confirmado: “¿A poco ahora te puedes hacer gay por moda? No entiendo esa parte, o te gusta o no te gusta, ¿no?, ¿O es la nueva era de la moda?”, señaló el influencer. Su publicación ya alcanzó más de 2 mil reacciones.

