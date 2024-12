Poncho de Nigris responde a hate tras irse contra Gala Montes por "usar" a Karime Pindter

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen regiomontano, Poncho de Nigris, una vez más se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente ha empleado sus redes sociales para demostrar que le ha retirado su apoyo a Gala Montes, debido a que hace poco se lanzó en su contra por supuestamente "usar" a Karime Pindter dentro de La Casa de los Famosos México, dando una contundente respuesta a todo el hate que le ha caído por su opinión.

Como se sabe, Gala regresó al escándalo hace un par de días, cuando en uno de sus en vivos de su cuenta de Instagram, dejó en claro que estaba en una relación abierta desde hace muchos años al lado de su ahora manager, Icho Van, asegurando que era el amor de su vida y que no tenían porque imponerle una pareja, destacando que también Karime tenía también ya un romance con alguien más, pero que solo la querían atacar a ella.

A esta situación tan polémica, también se sumo el polémico intérprete de La Cobra, pues pese a que con el drama de Adrián Marcelo, apoyó a Gala en todo momento, ahora, compartió un mensaje en el que afirman que crítica a la actriz de El Señor de los Cielos, dado a en su mensaje expresó que ahora por moda se hacían gay o bisexuales. La respuesta del público no fue la esperada, pues en vez de recibir mensajes en el que expresaban que estaban de acuerdo, le llovió hate y lo tacharon de "colgado".

"Como siempre, no podrías faltar, hasta acá se escucha como te rugen las tripas", "¿Ya no vas a apoyar a Gala porque ahora la están aunando? No me sorprende, colgado" y "Se cuelgan ahora a esa tendencia los que saben que no tienen talento para figurar", fueron algunos mensajes.