Querida actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y filtran qué pasará con su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida primera actriz, Norma Lazareno, recientemente se ha visto sufriendo la dolorosa muerte de una de sus más cercanas y entrañables amigas, Silvia Pinal, a la cual ha recordado con mucho cariño en una reciente entrevista con Venga la Alegría, alabando nuevamente su legado, pidiendo empatía para la familia y aclarando un tema controversial, al filtrar que pasará con el testamento de la más grande estrella que tuvo Televisa.

El mundo del espectáculo recuerda Silvia como la grande e inigualable 'Última Diva del Cine de Oro', gracias a su talento, su carisma y todas las aportaciones para la industria mexicana, sin embargo, sus seres más amados lo hacen con el corazón y como una mujer amorosa, cálida y llena de vida. Norma, fue una de las más cercanas y queridas amigas de la madre de Alejandra Guzmán, por lo que su deceso ha sido más que un golpe profesional, sino uno personal.

Ahora, a un mes de la muerte de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, Lazareno bridó una entrevista para el matutino de TV Azteca, en el que dejó en claro que para ella aún está viva, pues seguirá resonando su nombre como la leyenda qué es, destacando que como persona y como artista, deja un hueco que no se podrá llenar nunca: "Es un vacío, un lugar que ya nadie va a poder llenar, pero dejo tanto, un legado tan grande, tan grande, así como tenemos ídolos que se fueron hace mucho como Cantinflas, en fin, Silvia Pinal, van a pasar muchas generaciones y falleció la artista, la mujer, pero comenzó la leyenda".

Norma con Silvia. Internet

Norma destacó que aún le cuesta el pensar que su amiga ya no está, y más con todos los escándalos, por lo que destacó que sus hijos, ya sea Alejandra, Sylvia Pasquel o Luis Enrique Guzmán no tienen pleitos por su herencia, pues afirma que desde hace 10 años dejó todo en orden y nunca cambió de opinión: "Silvia fue una persona, me cuesta decir fue, es, es una persona muy organizada, ella lo tenía todo totalmente controlado desde hace ocho o 10 años, ella habló con sus hijos y dijo 'Esto va aquí y esto acá', y nunca cambio".

Finalmente, sobre el tema de las declaraciones y los rumores alrededor de la dinastía Pinal, la actriz mencionó que en estos momentos es cuando se desea no ser figura pública, porque así se viviría un duelo tan doloroso más en paz y haciendo cosas que a los artistas no se les permite, por lo que pidió a la prensa que se detuvieran y dejaran de buscar a la familia, para que ellos pueda llorar a su amada madre, abuela o bisabuela: "Hay que, y sí muchachos, se lo digo de general a toda la prensa, es muy difícil dar declaraciones y estar dando explicaciones, así que vamos a dejarlos un tiempo, y solitos que todo fluya".

Fuente: Tribuna del Yaqui