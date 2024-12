Amigo de Liam Payne revela desgarradora reacción de la familia al arresto de 5 personas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Un presunto amigo de Liam Payne, acaba de hablar para medios estadounidenses, a los cuales les hizo una desgarradora confesión sobre como es que los padres del cantante, Geoff y Karen Payne, se encuentran por la trágica muerte de su pequeño y la esperanzadora reacción de la familia al saber que ya han arrestado a cinco personas y están en proceso por el delito del deceso del joven. Tanto los progenitores y hermanas del británico desean justicia con desesperación para poder llorarlo sin angustias.

A sus 31 años de edad, el exintegrante de One Direction perdió la vida mientras se hospedaba en un hotel de Argentina, después de haber caído desde el balcón del tercer piso en el que se encontraba su habitación. Aunque esto podría tomarse como un accidente, el caso llegó a los tribunales, en donde se ha dictaminado que la situación podría haberse evitado si los empleados del establecimiento hubieran actuado de manera diferente y si no le hubieran vendido drogas.

Fue el pasado lunes 30 de diciembre, cuando la jueza Laura Bruniard, señaló a cinco personas como responsables de la terrible muerte del cantante británico, los cuales se conforman por dos empleados del hotel, acusados de venderle cocaína, mientras que un amigo, un camarero y el gerente del lugar, son acusados de haber actuado de manera negligente al dejarlo solo en un estado tan vulnerable, siendo evidente que "lo que sucedió era previsible".

Liam Payne. Internet

La jueza argentina arremetió en contra del personal del hotel CasaSur de Buenos Aires, señalando que el intérprete y cocreador del tema For You, al lado de Rita Ora, fueron demasiados imprudentes en solo encerrarlo, drogado y sin compañía, en vez de dejarlo con ayuda profesional: "No actuaron con mala intención con respecto a la muerte del cantante, pero fueron imprudentes al facilitar su traslado a su habitación llevándolo allí. Crearon un riesgo legalmente inaceptable y la muerte de Liam Payne es el resultado".

Ante esta situación, un amigo del intérprete de What Makes You Beautiful, declaró que fue muy difícil para los padres y hermanas de Liam esta Navidad sin el cantante, pero que ahora, al saber que ya hay una arrestos y culpables en la muerte de su hijo, se sientes con la esperanza de que ya se le haga justicia, pues para ellos sería una paz que perdieron tras recibir la noticia: "Ha sido una Navidad muy difícil para ellos, pero ahora solo quieren justicia para su hijo. Finalmente, después de un par de meses horribles, existe la sensación de que esto podría ser posible".

Liam con sus hermanas y sus padres. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui