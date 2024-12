Angelina Jolie y Brad Pitt terminan pelea: Abogado confirma llegaron a acuerdo de divorcio

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de casi una década, los reconocidos actores, Angelina Jolie y Brad Pitt, han decidido tener paz en este fin del 2024 y comenzar bien el 2025, ya que terminaron su pelea legal, debido a que recientemente el abogado de la reconocida histrionista ha confirmado que llegaron a un acuerdo de divorcio para poder darle fin a esta situación. Los informes declararon en su momento, que ambos no estaban de acuerdo con la repartición inicial de bienes y la custodia de sus hijos.

Después de una larga y pública batalla legal que duró más de ocho años, los actores de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, que en su momento fueron conocidos como 'Brangelina', han llegado finalmente a un acuerdo para firmar su divorcio. La noticia fue confirmada por el abogado de Jolie, James Simon, quien declaró que el acuerdo concluye uno de los divorcios más largos y conflictivos en la historia de Hollywood.

El abogado de Angelina Jolie, James Simon, comentó sobre el acuerdo: "Más de ocho años atrás, Angelina presentó la demanda de divorcio contra el Sr. Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que compartían con él, y desde entonces ha centrado sus esfuerzos en encontrar paz y sanación para su familia. Esta es solo una parte de un proceso largo y continuo que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está exhausta, pero está aliviada de que esta parte haya terminado".

Brad y Angelina se separaron hace ocho años. Internet

Por otro lado, el abogado de Brad Pitt no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. El distanciamiento legal entre Pitt y Jolie se originó en 2016, cuando la actriz de Maléfica: Dueña del Mal, presentó la demanda de divorcio después de un incidente en un avión privado. Ella acusó a Pitt de ser abusivo hacia ella y sus hijos. Aunque las autoridades no presentaron cargos contra Pitt después de las investigaciones, Jolie decidió no presentar cargos. Los principales motivos del distanciamiento incluyeron la división de bienes y la custodia de los hijos.

El actor de Había Una Vez... En Hollywood y Angelina Jolie se casaron en 2014 y estuvieron juntos durante 12 años. Durante su matrimonio, tuvieron seis hijos: Maddox que ahora tiene 23, Pax de 21, Zahara de 19, Shiloh 18 y los gemelos Vivienne y Knox de 16 años. A pesar de su separación legal en 2019, los problemas de división de bienes y custodia de los hijos permanecieron sin resolver hasta este acuerdo reciente.

El acuerdo aún necesita la aprobación de un juez, pero representa un paso significativo hacia la resolución de uno de los divorcios más largos y conflictivos en la industria del entretenimiento. Aunque el acuerdo no pone fin a todas las disputas legales entre Pitt y Jolie, especialmente en relación con su viñedo compartido en Francia, es un alivio para ambas partes y, especialmente, para sus hijos.

Angelina y Brad con sus seis hijos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui