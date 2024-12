Conductor de 'VLA' es señalado de fraude cibernético; usuario lo denuncia por estafarlo

Ciudad de México.- El reconocido conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana e influencer, Joe Herrera, está terminando el año con un fuerte escándalo, debido a que hace poco fue señalado de fraude cibernético, pues hace poco se informó que un internauta lo denunció por estafarlo a través de sus redes sociales, exponiendo su supuesto modus operandi (modo de operación). El presentador ha dado una contundente respuesta.

Actualmente, gracias a la tecnología y las redes sociales, existe una nueva manera de generar ingresos usando el Internet y la imagen personal, incluso hay canales de difusión privados, en los que usuarios pagan para ver el contenido exclusivo de las celebridades. Pero, también aumentan el riesgo de estafas, como le ha sucedido a uno de los fans del presentador de TV Azteca, quien alzó la voz de esta situación.

Fue el periodista de espectáculos, Hugo Alexander Maldonado, quien en el programa llamado Sin Lisonja del canal de YouTube Villanovisión, en el que es colaborador de Álex Kaffie, reveló que varios fans de Joe fueron estafados en redes sociales por un falso Herrera, pues mencionó que varios usuarios lo acusaron de pedir dinero para agregarlos a un canal de difusión privado para mostrar fotos exclusivas, y después bloquearlos una vez que le dieran el comprobante los bloqueó. El influencer mencionó que esto es una estafa pero no del artista, sino que él también es víctima.

Según lo revelado, el colega de El Rey Grupero también está siendo víctima de este hombre, ya que le robó fotos de sus perfiles en redes sociales para crearse una cuenta para hacer pasar por él y robarle 350 pesos a aquellos que lo contacten para unirse a Telegram, donde tiene el presunto canal de difusión. Tras esto, Joe se ha pronunciado y en su cuenta de Instagram compartió la cuenta falsa y aseguró que no caigan, pues sus cuentas tiene la palomita de verificación.

Mi gente... me ha preguntado mucho que si esta cuenta de X es mía. Sólo les recuerdo que no es así, ya estoy tomando cartas en el asunto con una cuenta falsa. No caigan en estas cosas", externó.