Murió dormido: En pleno Año Nuevo, confirman muerte de actor; enfermó y estremecen últimos momentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo unas horas de cerrar el año 2024, otra dura muerte azota al mundo del espectáculo. Se trata del actor y comediante Dick Capri, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 26 de diciembre a los 93 años de edad. Según informó a medios de comunicación su hijo Jeff, el artista estadounidense llevaba tiempo luchando contra una enfermedad cardíaca y falleció pacíficamente mientras dormía.

Dick Capri (QEPD)

Capri empezó trabajando en la comedia stand-up en los años 60 y rápidamente se ganó el respeto y reconocimiento tanto de otros colegas como del público. Entre sus proyectos de televisión estuvieron The Merv Griffin Show, The Ed Sullivan Show y The Dennis Wholey Show. Entre sus últimas apariciones en la pantalla chica estuvieron diversos especiales de comedia como When Comedy Went to School y I am Battle Comic en el año 2017.

De acuerdo con declaraciones de varias estrellas de la comedia, el estilo de Capri lo hacía único ya que combinaba la comedia y la mímica. Su talento innato para el humor lo catapultó a la fama y al estrellato, volviéndolo una figura destacada en la industria del espectáculo. Aunque pasó Navidad junto a su familia, la madrugada del 26 de diciembre su hijo confirmó su partida con un emotivo mensaje: "El mundo no es tan divertido hoy como lo era ayer", sostuvo Jeff.

El actor, cuyas actuaciones para presidentes de Estados Unidos como Gerald Ford y George Bush lo convirtieron en uno de los comediantes favoritos de la Casa Blanca, lidiaba con una enfermedad cardíaca que finalmente le arrebató la vida a los 93 años. El histrión dejó su huella en el mundo artístico y será recordado por muchos, quienes también han llorado su fallecimiento mandando mensajes de apoyo y cariño a sus seres queridos. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna