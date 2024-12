Su hijo cayó de un tractor y murió: La pérdida que sufrió una leyenda de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- La atleta mexicana, Zudikey Rodríguez, se ha enfrentado a diferentes problemas en su vida personal y profesional, pero vivió un momento que la marcará de por vida: la muerte de su hijo Ethan. Mientras ella se encontraba en una importante competencia, el pequeño sufrió un trágico accidente que le costó la vida a los tres años de edad, una pérdida sumamente dolorosa que la llevó a cuestionarse si podría seguir adelante.

Hace unos años, durante una entrevista para el programa Ventaneando, Zudikey, quien es considerada como una de las competidores más destacadas en la historia de Exatlón México, recordó el lamentable incidente que le arrebató a su vástago. Según el relato de la velocista, el niño iba a bordo de un tractor en compañía de padre, pero en un descuido, el infante cayó y la llanta del vehículo le pasó por encima de su casa, causándole un deceso instantáneo.

La noticia fue muy difícil, yo estaba en una Olimpiada Nacional. Cuando recibí la noticia, me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo… Entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado".

Mi mamá fue la que me dio la noticia, mi mamá estaba destrozada, mis tíos... Mi tío médico me puso en ese momento un tranquilizante muy fuerte, que me duró yo creo que dos semanas, donde estaba como ida, no sabía, no podía ni llorar", relató la reconocida deportista.