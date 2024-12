Tras fin de 'Como dice el dicho', Sergio Corona llega a 'Hoy' ¿y se despide?: "Gracias"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor, Sergio Corona, había tenido muy preocupados a sus miles de seguidores luego de que semanas atrás se anunciara el fin de su exitoso programa, Como dice el dicho. Muchos televidentes se preguntaban qué haría un artista como don Sergio a su edad, pues alguien de 96 años no encuentra trabajo tan fácilmente. Pese a todo ello, el histrión se mantiene positivo y de buen ánimo.

Reporteros del programa Hoy recientemente lo buscaron para preguntarle sobre el balance que hace ahora que está por finalizar el 2024 y además de que compartiera cuál es su secreto para mantenerse tan jovial pese a sus más de nueve décadas de vida. Al respecto, el intérprete de 'Don Tomás' declaró que su secreto es aprovechar su vida al máximo: "Yo creo que lo que hago es cumplir con lo que me ofrece la vida".

Asimismo, don Sergio mostró que es una persona sumamente agradecida y conmovió al dar un emotivo discurso ante las cámaras: "La vida me ofrece tener una familia muy bonita, tener amistades muy agradables, buenos compañeros, amigos y amigas, me ofrece estar (trabajando)". El gran aficionado de las Chivas de Guadalajara también dijo que se siente feliz de trabajar en los foros de Televisa.

Gracias a quien inventó la televisión para que me tomen en cuenta y trabaje en esta especialidad", dijo.

No obstante, Corona aseguró que su carrera va más allá de solo el Canal de Las Estrellas y recordó los logros que ha tenido en otros ámbitos como el teatro: "Lo que he hecho en cine, lo que he hecho en teatro, fui productor de una obra que vi en Argentina, compré los derechos, lo traje a México, lo adapté a nuestro español y la estrené y la primera temporada fue de 26 meses", explicó Corona.

Con la esperanza de seguir vigente mucho tiempo más, don Sergio resaltó que su trayectoria en el medio ha estado llena de éxitos: "He sido, con esa suerte, con esa fortuna, de acertarle a obras de teatro, a películas, a televisión, que tienen vigencia mucho tiempo".

