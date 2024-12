Tras trágico diagnostico de cáncer, Jorge Losa entre lágrimas da triste noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen español, Jorge Losa, recientemente ha brinda una entrevista para Venga la Alegría, en el que se ha sincerado sobre el trágico diagnostico de cáncer que le dieron sobre su madre comenzando el año, por lo que entre lágrimas, ha confesado que es un tema emocional muy complicado que le duele, revelando la triste noticia de que además de todo, perdió a otros dos seres amados.

Desgraciadamente, para el exparticipante de Guerreros 2020, este año 2024 no fue uno de sus mejores años y ha enfrentado situaciones muy complicadas y dolorosas, como lo es el hecho de que su madre esté muy delicada a causa del cáncer que padece. Esta no es la primera vez que la señora enfrenta dicha enfermedad, debido a que hace varios años se convirtió en una sobreviviente, al igual que Losa, que tuvo un tumor en el pecho a causa de inyectarse suplementos para mejorar su musculatura.

Tristemente, en este año, además de no poder recuperase del todo del hate por su participación en La Casa de los Famosos México, recibió la noticia de su madre, que se puso grave, por lo cual, en su reciente entrevista con TV Azteca, mencionó que desea que este año que viene, solo tenga fuerzas para mantener la paz que encontró y la fuerza para enfrentar todo: "Familiarmente muchas perdidas, muchas carencias, muchos temas que ojalá Diosito, Santa Claus, la vida y los Reyes Magos, nos traigan este año de esta habilidad y de salud, porque sin la salud no se tiene nada".

En una recapitulación de todo, recordó que además de la enfermedad de su madre, tristemente su abuelo falleció y su abuela está perdiendo la memoria, tema que lo tiene devastado, pues es como irla perdiendo muy lentamente, destacando que en La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, él aprendió a sobreponerse a todo lo malo, se reencontró y recuperó su fuerza mental y espiritual: "Salí campeón de la vida que es mucho más importante, porque cuando entré, entré super roto personalmente, sentimentalmente, mi familia también, mi abuelo lo perdí, mi mamá estuvo a punto de decirme adiós también".

Tras esto, dio un agradecimiento especial a Alejandro Lukini, pues señaló que tras cámaras, cuando veía que ya estaba por tirar la toalla y darse por vencido por lo mal que se encontraba espiritualmente, él lo sacaba adelante y finalmente sus palabras le dieron ese empujón para avanzar casi hasta la final: "Gracias a Dios La Isa me enseñó, y Lukini me enseñó mucho, que estuvo a mi lado en todos los momentos difíciles y cuando yo quería tirar la toalla me decía: 'Vamos George, eres un gran tipo'".

Por último, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, mencionó que ahora, todos los días habla con su madre y le dice "te quiero mucho", tema que le costaba porque le daba pena y no sabía como expresar, pero ahora entiende que sea lo que Dios quiera, él va a aprovechar que ambos están vivos. Cabe mencionar que para cerrar el año, Losa viajó con Ferka y Leonel a España, y así pasarla con la madre del actor.

