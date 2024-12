Adiós 'Chisme No Like': Javier Ceriani anuncia el fin de una era tras despido de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico comunicador de espectáculos, Javier Ceriani, recientemente ha empleado sus redes sociales para anunciar el fin de una era, debido a que tras varios años con su canal de YouTube de los más impactantes chismes de la farándula, le dirá adiós a Chisme No Like, y comenzara un nuevo proyecto, después de haber sido despedido de TV Azteca, ¿acaso se va a Televisa?

Hace un par de años, Alberto Ciruana trajo de YouTube a las emisiones de a+, propiedad del Ajusco, para llevar las exclusivas de las celebridades, como hacían desde hace años mediante la mencionada red social. Sin embargo, la sociedad duró menos de lo esperado, pues a menos de un año se informó que no estaban dando los números esperados y poco después se disolvió, así que regresaron a sus transmisiones habituales, lejos de la señal de la televisora.

Día con día, tanto Javier como su colega, Elisa Beristain se enlazaban en vivos y soltaban impactantes noticias del mundo del espectáculo, como infidelidades y demás. Pero, desde hacía varios días que su ritmo notoriamente fue interrumpido y no se habían conectado, despertando rumores de problemas, pues incluso Álex Kaffie mencionó que Chisme No Like había llegado a su fin como lo conocían y Ceriani ya no formaría parte de este.

Y aunque todo eran simple rumores, recientemente Javier mediante su cuenta de Instagram confirmó todo, pues compartió la noticia del tema del divorcio de Carolina Sandoval, enviando etiquetas propias y no del canal antes mencionado, además de que anunció su nuevo proyecto, que será su propio canal de YouTube titulado simplemente como Javier Ceriani, exhibiendo los logos de este y donde encontrarlo.

Con respecto a su Elisa continuará con el canal de YouTube por sí sola o si es que habrá alguien que reemplace al argentino, aún se desconoce su futuro, pero se espera que muy pronto todos los involucrados salgan a decir lo que realmente está pasando con esta situación que mucho se encuentra dando de que hablar en redes sociales. También se ha especulado sobre una presunta pelea entre Beristain y Ceriani.

